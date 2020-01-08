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IVECO Gaziantep’de yılı başarı ile kapattı

IVECO’nun Gaziantep yetkili satıcısı Üstün İş Otomotiv toplam 23 adet Stralis AS440S48 T/P 3650 ve AS440S51  T/P XP çekicileri Günsaldı, Eyüp Lojistik ve Gentaş Beton firmalarına törenle teslim etti.

IVECO Gaziantep’de yılı başarı ile kapattı

IVECO’nun Gaziantep yetkili satıcısı Üstün İş Otomotiv toplam 23 adet Stralis AS440S48 T/P 3650 ve AS440S51  T/P XP çekicileri Günsaldı, Eyüp Lojistik ve Gentaş Beton firmalarına törenle teslim etti.

08 Ocak 2020 Çarşamba 10:43
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IVECO Gaziantep’de yılı başarı ile kapattı

IVECO yetkili satıcısı Üstün İş Aralık ayını 23 adet Stralis çekici teslimatı ile kapattı.

Üstün İş 2019 Yılında ağır vasıta’da yıl boyunca sergilediği başarı grafiğini yılsonunda teslim ettiği 23 adet Stralis çekici ile taçlandırdı.

Asya’dan Avrupa’ya geniş bir coğrafyada nakliyat yapan Günsaldı Uluslararası Nakliyat, filosunu Iveco Stralis AS 440 S 48 T/P  4X2 çekicilerle güçlendirdi. Frigorifik taşımacılığında bölgenin önemli isimleri arasında hizmet veren nakliye şirketi, satın aldığı 10 adet çekiciyi, Üstün-İş Otomotiv’den teslim aldı.

Iveco Stralis çekici teslimatı anısına Günsaldı Uluslararası Nakliyat firma sahibi Selim Günsaldı’ya, Iveco Güney ve Güneydoğu Anadolu Bölge Satış Müdürü Murat Aydoğan tarafından plaket takdim edildi.

Türkiye ve Avrupa’da Nakliye sektörünün en önde gelen isimlerden Eyüp Lojistik Uluslararası Kara ve Deniz Nak.Tic.A.Ş. Iveco Stralis AT 440 S 46 T/P 4x2 aracı tercih ederek filosuna 12 adet araç alımı gerçekleştirdi.

 Üstün-İş Otomotiv genel müdürü Eyüp Zengin, Iveco Güney ve Güneydoğu Anadolu Bölge Satış Müdürü Murat Aydoğan, araç teslimatı sonrası Eyüp Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Eyüp Bartık’a gerçekleştirdikleri ziyarette  yapılan işbirliğinin kendilerine güç kattığını ve bu işbirliğini en üst seviyeye taşımayı hedeflediklerini belirterek teşekkürlerini sundu.

Gaziantep merkezli GENTAS BETON LTD. STI.’ne Iveco’nun en gözde, en özel aracı olan STRALIS AS 440 S 51  T/P XP aracını yine en özel mavi metalik rengi ile almayı tercih etmiştir. Firma yetkilisi Ahmet Çelik sene başında filosuna kattığı Stralis AT 440 S 46 TP/RR araçtan duyduğu memnuniyetle yeni yatırımda da  Iveco’yu tercih ettiklerini ifade etti.

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