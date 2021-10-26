IVECO Efsane TurboStar Anısına IVECO S-WAY Özel Seriyi Tanıttı

IVECO, (FIA) Avrupa Kamyon Yarışı Şampiyonasının 16 – 17 Ekim’de Misano Adriatico pistinde gerçekleşen İtalya ayağında, IVECO S-WAY TurboStar Özel Seriyi tanıttı. Bu özel ürün, tarihteki en ikonik, efsanevi ve yenilikçi kamyon olan TurboStar’ın anısına hazırlandı. TurboStar’ın eşsiz performansı ve yüksek satış rakamları yalnız markaya değil, kullanıcılarına da büyük keyif yaşatmıştı.

Pazarlama ve Ürün Yönetimi Kamyon İş Birimi Başkanı Alessandro Massimino, yaptığı açıklamada IVECO S-WAY’in bu özel serisinin geçmişin gerçek ikonu TurboStar’a bir hürmet niteliğinde olduğunu belirtti ve 420 beygirlik V8 motoruyla 1980’lerde 50 binden fazla müşterinin tercihi olduğunu hatırlattı. IVECO S-WAY Özel Seri, TurboStar’ın zengin mirası ile IVECO S-WAY’in eşsiz yenilikçiliğini bir arada sunuyor.

IVECO S-WAY TurboStar Özel Seri, 570 beygirlik Cursor 13 motor, sağlamlık ve çokyönlülük için baştan tasarlanan yeni şasi, 12 ileri otomatik vitesli HI-TRONIX şanzıman, üst ve yan spoylerler, tam LED farlar, Sürüş Tarzı Değerlendirme ve Sürücü Dikkat Desteği, Entegre Lastik Basıncı İzleme sistemi (TPMS), otomatik iklim kontrolü ve park soğutucusuna sahip. Özel Seri de IVECO S-WAY’de olduğu gibi gelişmiş bağlanabilirlik seçeneklerine sahip; uydu navigasyonlu bilgi – eğlence sistemi, IVECO Yol Arkadaşı (Driver Pal), 4G bağlantı kutusu ve IVECO Hi-Cruise.

Görsel tasarımda 80’lerin ikonu yeniden yorumlandı ve modernize edildi; TurboStar kırmızısı ve metalik griden oluşan iki tonlu tasarım kullanılırken dönemin IVECO renkleri olan sarı, kırmızı ve maviye yer verildi.

Orijinal TurboStar dönemine ait aksesuarlar da unutulmadı: Krom borular, krom kaplama jantlar ve kapı kolları. Arka camdaki ızgara ise içeriye daha fazla ışık girmesini sağlamak için yeniden tasarlandı. Araç, TurboStar’ın mirasını, IVECO S-WAY’in tasarımı ile mükemmel bir şekilde birleştirirken çeşitli yenilikler de içeriyor.

Orijinal TurboStar’ın etkisi, iç mekânda da hissediliyor. Koltuklar orijinalinde olduğu gibi kadife ile kaplanmış; dış mekânın renk skalası ile uyumlu tarz sahibi kırmızı renk, gri dikişlerle tamamlanırken ön panelde yer alan unsurlar da orijinal logonun anılarını çağrıştırıyor.