IVECO Dakar finalinde

PETRONAS Team De Rooy IVECO, Dakar Rallisi’ni bir kez daha iyi bir performansla kapattı ve üç IVECO kamyonunu da sıralamada ilk 10’a yerleştirmeyi başardı. Janus van Kasteren beşinci sırayı elde etti. Son dakikada devreye giren Vick Versteijnen, yarışı sekizinci sırada bitinmeyi başardı. Mitchel van den Brink, hızlı yardım kamyonunu tüm beklentileri aşarak onuncu sıraya yerleştirerek farkını ortaya koydu.

İki IVECO Powerstar ve bir IVECO Trakker, Dakar 2022 rallisinin zorlu koşullarında ve zorlu etaplarında IVECO kamyonların olağanüstü performansını ve güvenilirliğini ortaya koydu.

12. ve son etap, yarışmacıları Bişa’dan Cidde’ye 164 km’lik özel etabı da içeren 680 km’lik bir yolculuğa çıkardı. Vick Versteijnen, bu etapta takımın en hızlı sürücüsü oldu ve IVECO Powerstar‘ını ağaçlarla dolu dar parkurlarda bile etap boyunca hızlı bir şekilde sürerek altıncı sıraya ulaştı.

Janus van Kasteren takım için taktiksel bir rol oynadı ve başlangıçta yolu temizleyerek Vick Versteijnen’nin tozdan daha az etkilenmesini sağladı, ardından bitiş çizgisine ulaşmaya odaklanarak genel sıralamada beşinci sırayı aldı.

Mitchel van den Brink, takımın hızlı yardımcısı olarak mükemmel bir performans sergiledi ve genel sıralamada onuncu olarak tüm beklentileri aştı. Son etapta, genç pilot IVECO Trakker‘ını sınırlarına kadar zorlayarak onuncu oldu.

Dakar 2022‘de elde edilen sonuçlardan memnun ve bir sonraki mücadeleye hazır olarak, moralleri yüksek bir şekilde Hollanda’ya dönmek için Suudi Arabistan’dan ayrıldı.

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