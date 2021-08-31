IVECO Daily Van Life Adventure: Profesyonel sörfçü Núria Gomà i Lleonart Daily 4x4 ile maceraya hazır

Núria’nın macerası iki aşamadan oluşuyor; ilk aşama Ağustos – Aralık 2021 arasında planlandı, 2022 ilkbaharında da iki aylık bir süre daha olacak. Maceranın hepsinin kendine has zorlukları olan farklı etapları var, bunlar arasında Barselona, İzlanda ve Fas bulunuyor. Bu yolculuklar süresince Daily’nin sağlamlığı ve çokyönlülüğü, Núria ve ailesinin konfor ve güvenliğini sağlayacak.

Sınıfında pek çok farklı özelliğe sahip olan Daily, 3.5 – 7 ton arasında ağırlık ile 7.3 m3 – 19.6 m3 arasında hacim sunan tek panelvan. Motor çeşitliliği sayesinde de 116 – 210 beygir aralığında güç sunan Daily, her ihtiyaca göre performans sağlıyor.

Daily 4x4 panelvan, gücünü 3 litrelik 180 beygir gücünde Euro VI motordan alıyor. Araç, her türlü görevi kolaylıkla tamamlayabiliyor. Ek olarak Daily 4x4, 12 ileri, 2 geri manuel ve 16 ileri 2 geri Hi-Matic otomatik vites seçeneklerine sahip. Daily 4x4, ABS’li (Kilitlenme Karşıtı Frenleme Sistemi) fren diskleri ve ESP (Elektronik Denge Programı) gibi gelişmiş güvenlik sistemleri barındırıyor. Daily 4x4, 5.5 tondan 7 tona kadar araç ağırlığı sunarken yükleme kapasitesi 4,300 kiloya kadar çıkıyor. Van versiyonunun yükleme hacimleri, off-road ve tek tekerli model için 9 ilâ 18 m3 arasındayken çift tekerli all-road modelinde 16 ilâ 18 m3 arasında değişiyor.

Müşterinin kârlılık ve verimliliğini arttırma kabiliyetiyle bir iş ortağı olan Daily, kabindeki yaşamı geliştirmesi ve çevreye duyarlılığı ile güvenilir bir seyahat eşlikçisi olarak da maceralı tatiller için ideal araç olarak karşımıza çıkıyor.

Sınırsız çok yönlülük, olağanüstü dayanıklılık ve maksimum sürüş konforu değerlerine bağlılığı sayesinde Daily, sağlam şasiye, yüksek performanslı süspansiyona ve her türlü göreve uygun kişiselleştirilebilirliğe sahip tek hafif ticarî araç.

Núria’nın macerasını kişisel Instagram sayfası (instagram.com/nuriagoma) ile IVECO’nun Facebook (facebook.com/IVECO) ve Instagram (instagram.com/IVECO) sayfalarından takip edebilirsiniz.

Iveco, CNH Endüstriyel N.V.’nin bir markası olarak New York Borsası’nda (NYSE: CNHI) ve Borsa Italiana Mercato Telematico Azionario’da (MI: CNHI) Yatırım Ürünleri konusunda dünya liderlerinden biridir. Iveco, geniş bir yelpazede hafif, orta ve ağır ticarî araçlar, off-road kamyonlar ve off-road gibi görevler için araçlar tasarlar, üretir ve satışını gerçekleştirir.

Markanın geniş ürün yelpazesi, 3-7 tonluk araç segmentinde Daily, 6-19 ton segmentinde Eurocargo, 16 ton üzerinde ise Trakker (off-road görevler için) ve Stralis’ten oluşur. Ek olarak Iveco’nun Astra markası maden ve inşaat sahaları için sabit ve belden kırmalı damperli kamyonlar ve özel araçlar üretir.

Iveco’da küresel olarak yaklaşık 21 bin kişi çalışmaktadır. Şirket, Avrupa, Asya, Afrika, Okyanusya ve Latin Amerika’da yer alan 7 ülkede son teknoloji ile üretim gerçekleştirmektedir. 160’tan fazla ülkede 4,200 satış ve servis noktasıyla Iveco, araçlarına sunduğu teknik desteği garanti eder.