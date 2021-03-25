IVECO Daily, “2021 Van Fleet World” Büyük İngiliz Filo Ödülleri tarafından Yılın Hafif Ticarî Aracı seçildi

3.5 – 7.5 ton segmentinde rakipsiz esnekliğini sergileyen IVECO Daily, başarılarına bir yenisini daha ekleyerek “Van Fleet World” 2021 Yılın Hafif Ticarî Aracı” ünvanını kazandı.

Yıllık olarak düzenlenen “Fleet World” Büyük İngiliz Filo Ödüllerinin bir parçası olan etkinlikte, filo sektöründe mükemmeliyeti taçlandıran bu ödüller için araçlar derginin uzman jürisi tarafından değerlendiriliyor. Bu, IVECO Daily’nin 2019’dan sonra bu kategorideki ikinci zaferi.

Van Fleet World editörü, John Kendall konu ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “3.500 KG – 7.500 KG ağırlık arasındaki araçlar rekabetin eksik olmadığı, küçük, ancak öne çıkan bir sektör. Daily, bu sektördeki en geniş ağırlık seçeneklerini, dizel ya da doğal gaz, manuel ya da otomatik vites seçeneklerini ve de farklı gövde boyutlarıyla üst yapı seçeneklerini sunarak sınıfının en esnek aracı olarak öne çıkmakta. Araç, 2019’dan beri yeni sürücü destek sistemleri ve geniş bağlantı seçeneklerine sahip.”

IVECO Marka Başkanı Thomas Hilse ise “Daily’mizin bu ödülü ikinci kez almasından dolayı oldukça gururluyuz. Eşsiz çok yönlülüğe sahip, üstün sürüş deneyimi sunan bir araç. Gelişmiş bağlantı seçenekleri, son derece kişiselleştirilmiş hizmetleriyle filo sahiplerine ve yöneticilerine işlerini verimli, sürdürülebilir ve kârlı yapmanın kapısını açıyor. Gerçek anlamda her şey dâhil bir taşımacılık çözümü; her filo sahibinin spesifik ihtiyaçlarına yanıt verebilecek bir araç.” dedi.

IVECO Daily, 3.5 tondan 7.2 tona kadar seçeneklerle pazardaki en kapsamlı ürün yelpazesini sunuyor. Araç, panelvan, yarı camlı panelvan, şasi kabin, yolcu bölümlü şasi kabin seçenekleriyle ve birçok zorlu off road göreviyle başa çıkabilecek 4x4 seçeneğiyle her türlü göreve uyum sağlayabiliyor. Çeşitli dingil mesafelerinin yanı sıra panelvanın kapasitesi 7.3 m3’ten sınıfında lider 19.6 m3’e kadar ulaşıyor.

Sağlam C kesitli şasi üzerine inşa edilen Daily, 4.9 tona kadar yükleme kapasitesi ve birçok farklı gövde seçeneği sunarken otomobil kullanırcasına maksimum görüş sağlayan sürüş pozisyonunu koruyor. 6 ileri manuel ve 8 ileri HI-MATIC otomatik vites ile Daily çeşitli PTO seçenekleriyle donatılabilerek verimli motor gücü sağlıyor. 2.3 litrelik dizel F1A, 136 veya 156 beygir sunarken 3 litrelik F1C, 180 veya 210 beygir güç sunmakta. Sıkıştırılmış doğal gazlı (CNG) dizele rakip çıkan kentsel görevlere uygun motor ise güçten ödün vermeden 136 beygir sağlamakta.

2019’da yenilenen Daily, yepyeni petek desenli ızgarası, 3 parçalı tamponu ve opsiyonel LED farlarıyla yenilenmiş bir ön ve arka görüntüye sahip. İç mekânda ise daha küçük direksiyon ve yüksek kaliteli ön panel, hareket tekrarlamanın önüne geçen elektromekanik el freni ve yeni 7 inç HI-CONNECT bilgi – eğlence sistemi var. Ek olarak DAB radyo, Bluetooth, Apple CarPlay / Android Auto ve aracın boyutu ve ağırlığına göre rota planlayabilen, canlı trafik güncellemeleri sunarak zaman kazandıran yerleşik navigasyon uygulaması TomTom LIVE da mevcut.

Her türlü göreve hazır her şey dâhil bir taşımacılık çözümü: IVECO Daily, 40 yıldır fonksiyonelliğin sınırlarını zorluyor. IVECO’nun ticari araç kültürü ürün yelpazesi boyunca akıyor; Daily de aynı hızlı yanıt veren 7/24 durmaksızın yol hizmeti ve ağır kamyonların sahip olduğu ticarî bayi ağına sahip. Daily aynı zamanda kapsamlı akıllı onarım ve bakım paketleriyle IVECO kontrol merkezi bağlantısının avantajını yaşayabiliyor. Arka planda; aracın performansı sürücülere sürüş tarzlarında değişiklikler önermek için izleniyor, yaklaşan servis gereksinimleri hakkında önceden uyarı veriliyor ve hatta aracın çalışma süresini arttırmak, toplam sahip olma maliyetini düşürmek için yazılım güncellemeleri sağlanıyor.