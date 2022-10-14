IVECO BUS, “Yılın Sürdürülebilir Otobüsü” Ödülünü kazandı ve yenilikçi isteğe bağlı mobilite teknolojisini hayata geçirdi

Avrupa’nın önde gelen sektör yayınlarından yedi temsilciden oluşan jüri; güvenlik, konfor, gürültü seviyesi, parça dönüştürülebilirliği, üreticinin sürdürülebilirliğe olan bağlılığı ve aracın hizmet verdiği toplumda olumlu bir imaj oluşturabilirliğini denetledi.

CROSSWAY Alçak Tabanlı Hibrid Doğal Gazlı otobüs, enerji geçişi projeleriyle uyumlu taşımacılık çözümleri arayan Bölgeler, İlçeler ve Kentler için bir alternatif. Dizel modele kıyasla %15 yakıt tasarrufu sağlayan otobüs, yenilenebilir yakıtların kullanımıyla da karbondioksit salınımını %82’ye kadar düşürebiliyor.

Geçtiğimiz Temmuz’da Mutabakat Zaptı imzalayan IVECO BUS, bugün de ulaşım teknolojileri şirketi Via ile ortaklığını açıkladı. Ortaklık, ilk olarak İtalya’daki IVECO BUS müşterilerine 2023 başından itibaren bayi ağı aracılığıyla isteğe bağlı taşımacılık çözümleri için kişiselleştirilmiş yazılımlar sunacak.

İki ortak, talebe duyarlı taşımacılıktan alternatif enerjili otonom toplu taşımaya kadar Kamu Ulaşım Otoriteleri ve Operatörler için uygulaması kolay çözümleri keşfetmeye devam edecek. Ek olarak otonom talebe bağlı mekik hizmetleri için de değerlendirmeler devam etmekte.

Iveco Grup, Otobüs İş Kolu Başkanı Domenico Nucera, konu ile ilgili şunları söyledi: “Bu üçüncü ödül, IVECO BUS’ın Avrupa’da şehirlerarası klasmandaki lider pozisyonunu ve Iveco Grup’un sürdürülebilir mobiliteye bağlılığını onaylıyor; Via ile ortaklığın ilk sonucu ile birlikte IVECO BUS’ın geleneksel iş anlayışından, enerji geçişi ve yeni iş modelleri gibi yolcu taşımacılığı sektörünü devrimselleştiren evrimi takip ettiğini kanıtlıyor.”

Iveco Grup N.V. (MI: IVG), Ticarî ve Özel Araçlar, Güç Aktarma Organları ve ilgili alanlarda Finansal Hizmetler sunan küresel otomotiv liderlerinden biridir. Sekiz markasının her biri alanında önemli bir güçtür: IVECO, ağır, orta ve hafif kamyonlar tasarlayan, üreten ve pazarlayan öncü bir ticarî araç markasıdır; FPT Endüstriyel, tarım, inşaat, denizcilik, enerji ve ticarî araç sektörlerine gelişmiş güç aktarma teknolojileri sağlayan küresel bir liderdir; IVECO BUS ve HEULIEZ, toplu taşıma ve ayrıcalıklı otobüs markalarıdır; IDV, alanında uzmanlaşmış savunma ve koruma ekipmanı markasıdır; ASTRA, büyük ölçekli madencilik ve inşaat araçları konusunda liderlerden biridir; MAGIRUS, endüstrisinde tanınan itfaiye araçları ve ekipmanları üreticisidir; ve IVECO CAPITAL, tüm bu markaları destekleyen finans markasıdır. Iveco Grup dünya çapında yaklaşık olarak 34 bin kişi istihdam etmekte ve 28 üretim tesisi ile 29 Ar-Ge merkezi işletmektedir. Daha fazla bilgiye şirket web sitesi www.ivecogroup.com üzerinden erişilebilir.