Iveco Bus E-Way’in Sevilla Başarısı

IVECO BUS, Sevilla’nın Kentsel Ulaşım (TUSSAM) filosunu daha temiz ve sürdürülebilir kılmasına yardımcı olacak beş adet 12 metrelik elektrikli E-WAY otobüsü teslim ediyor.

IVECO BUS, İspanya ve Portekiz Bölgesi Satış Sorumlusu Fabrizio Toscano, açıklamasında IVECO BUS’ın elektrikli teknolojisinin çok yönlülük ve işletme maliyetlerinden taviz vermeden kaliteli, konforlu, temiz ve sürdürülebilir bir hizmet sağladığına dikkat çekti. Toscano aynı zamanda İspanya’daki bu ilk siparişin kendilerine ve tam elektrikli modellerine yönelik bir güven işareti olduğunu belirtti.

E-WAY, ulaşımda karşılaşılan tüm zorluklara olgun teknolojisi ile çözüm sunan, hâlihazırda Fransa, Norveç, Lüksemburg, Avusturya ve Almanya’da başarı ile hizmet veren bir sürdürülebilir hareketlilik çözümü.

Elektrikli E-WAY: Sıfır salınımla muhteşem performans

E-WAY ile IVECO BUS, 4 farklı uzunluk (9.5, 10.7, 12 ve 18 metre) ve iki şarj seçeneği (Yavaş gece şarjlı ya da pantografla hızlı şarj) sayesinde pazardaki en kapsamlı elektrikli otobüs ürün yelpazesini sunuyor.

20 Yılı aşkın deneyimin ürünü olan ve tüm günü tek şarjla çıkarabilen E-WAY iyi bir menzil / yolcu kapasitesi oranı sunuyor. 12 Metrelik E-WAY ile yapılan ve TÜV Nord tarafından sertifikalandırılan rekor denemesinde E-WAY tek şarj ile 543 kilometre yol kat etti.

TUSSAM tarafından tercih edilen E-WAY modeli 160 kW’lık nominal güce sahip senkronize elektrik çekişli motora ve 460 kWs’ye varan kapasiteli NMC Lithium-Ion ZEN pillere sahip. Şarj ise 100 kW güçle CCS2 Combo soket ile 4 saatten kısa sürede tamamlanıyor.

Kısıtlı harekete sahip bireyler tarafından iki ayrı rampa ile kolaylıkla erişilebilen araçta bebek arabası veya tekerlekli sandalye için iki alan yer alıyor. Tamamı düşük tabana sahip araçta yolcular rahatlıkla hareket edebiliyor.