Torino, 21 Temmuz 2021 IVECO, Brescia fabrikasında üretilen 600 bininci Eurocargo’yu kutluyor. Markanın ikonik üretim tesisi durmaksızın devam eden inovasyonlarla birlikte bu modelin başarısında anahtar bir rol üstlendi. Milano’ya yakın Brescia tesisi Eurocargo üretim operasyonlarında kendilerini bu işe tutkuyla adayan 1600 çalışanıyla üretimin kalbi oldu.

Fabrika direktörü Marco Colonna şu yorumda bulundu: “Yıllardır başarısını sürdüren ve şu an 4. neslini ürettiğimiz Eurocargo’nun 600 bininci aracının banttan inişini büyük bir gururla kutluyoruz. Bu araç sıkıştırılmış doğal gazlı (CNG) olup IVECO’nun sürdürülebilir hareketliliğe bağlılığının somut bir kanıtı. Eurocargo ilk olarak 1991 yılında Bertone tasarımı ile karşımıza çıktı ve modüler kabin tasarımı sayesinde düşük maliyetli kişiselleştirmenin önünü açarak büyük satış başarılarına erişti. Geçmişteki bu başarı, sürekli geliştirme ve inovasyonla araçlarımızın her zamankinden daha yeşil olacağı bir gelecek yolculuğunda bize rehberlik ediyor.”

Sürdürülebilirlikte öncü bir marka olan IVECO, taşımacılık sektörüne alternatif enerjili araçlarıyla ideal çözümü sunarak karbondioksit salınımlarının azaltılmasında aktif rol oynuyor. Doğalgaz bugünün ve yarının ihtiyaçları için çevresel ve ekonomik bağlamda en verimli çözüm. Doğalgazlı Eurocargo modelleri aynı zamanda sessizlikleriyle kentsel görevlere de harika uyum sağlamakta.

Brescia ekipleri, şasi ile kabin montajı, boyama, vites kutusu montajı, iç döşeme ve nihai kontrollere kadar üretimin her aşamasında sinerji içinde çalışıyor. Fabrika aynı zamanda askerî kullanım ve itfaiye kullanımı için özel araçların üretimini gerçekleştiriyor. Bu esneklik, takım çalışması ve 2007 yılında devreye alınan, sıfır hata, sıfır atık ve sıfır kaza hedeflerini içeren dünya standartlarında entegre üretim sistemi ile mümkün oluyor. Bunlar Eurocargo için yalnız tasarımda değil performansta da yüksek standartları sağlıyor.

Tesis, 1903’te Roberto Züst tarafından Fabbrica Automobili olarak kuruluyor. Şirket 1928 yılında Officine Meccaniche (OM) adını alıyor ve 1968’de Fiat tarafından satın alınıyor. İlk olarak yarış otomobilleri dâhil olmak üzere otomobil üretilen tesis, önce tarımsal sonra da endüstriyel araçlar üretmeye başlıyor. 1975’te OM, yeni kurulan IVECO’nun kurucu ortaklarından biri oluyor. 1991 yılında ise burası Eurocargo’nun üretim tesisi olarak seçiliyor. Bu sayede Eurocargo’nun evi olan tesis, yüksek teknolojili sürdürülebilir araçlara giden yolda önemli bir rol oynuyor. Tesisin kendisi çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik konusunda da kendini adamış durumda; önümüzdeki birkaç ay içerisinde yaklaşık 20 bin metrekarelik güneş panelinin montajıyla yıllık 1300 ton daha az karbondioksit salınımı gerçekleştirecek.