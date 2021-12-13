IVECO, 8.000 kilometrelik Dakar 2022 rallisini dört gözle bekliyor.

Dakar 2022'de PETRONAS Team De Rooy IVECO takımın hazırlıkları sürüyor. En çetin rallilerden olan Dakkar, Suudi Arabistan'da üçüncü kez gerçekleşecek. IVECO'nun Dakar Rallisi geçmişi, yarışın başladığı 1979 yılına kadar uzanıyor. IVECO‘nun Dakar Ralli yarışıyla geçmişi, destek kamyonları sağlamaya başladığı 1979’a kadar uzanıyor ve PAC 260 ve 190 modelleriyle 80’lerde devam ediyor. IVECO, Petronas ve Team De Rooy arasındaki işbirliği, IVECO’nun Trakker ile kazandığı 2011Fas Rallisi’nde başladı ve Dakar Rallisi’nde 2012 ve 2016’da iki zaferle taçlanarak bu günlere geldi.

Takım, yarışın zorlu arazilerinde iki IVECO Powerstar ve bir Trakker ile yarışacak. IVECO onuncu kez ekibin resmi tedarikçisi olacak ve araç, motor ve yedek parçaları sağlayacak. Tüm IVECO kamyonları, FPT Industrial tarafından özel olarak tasarlanan 1000 beygir güce sahip IVECO Cursor 13 motorlarla donatıldı. 2022 Dakar Rallisi, sürücüleri yeni rotalara ve uçsuz bucaksız kumullara götürecek yeni bir rota ile Suudi Arabistan’a geri dönüyor. Yarışmacılar, kum tepelerinin ve kanyonların ve her türlü kumlu arazinin üstesinden gelecek ve bu zorlu rotada yön kaybetmemek için en iyi yön bulma becerilerine ihtiyaç duyacak. Yarış, 4.300 km’si özel etaplar olmak üzere toplam 8.000 km’den oluşacak.

IVECO Kamyon İş Birimi Pazarlama ve Ürün Yönetimi Başkanı Alessandro Massimino, konuyla ilgili olarak “IVECO ekibi, en zorlu arazilerde IVECO kamyonlarının olağanüstü performansını ve güvenilirliğini bir kez daha göstererek Suudi Arabistan’ın kumlu yollarında yarışmak için sabırsızlanıyor. Son derece deneyimli Janus van Kasteren jr ve Hans Stacey’nin yanı sıra Mitchel van den Brink’in genç yeteneği ve enerjisi ile IVECO’nun rekabet için mücadele tutkusunu paylaşan bir ekiple yarışacağız. Ekibimiz, bu ralliye birincilik hedefiyle gidiyor. Pilotlarımız ile yüksek performanslı ve güvenilir araçlarımız arasındaki işbirliğini izlemek için sabırsızlanıyoruz .” dedi.

PETRONAS Lubricants International EMEA Bölge Direktörü Domenico Ciaglia ise şunları söyledi: “PETRONAS Lubricants International (PLI), sıvı teknolojisini Dakar Rallisi’nde test etmek için yeni bir yılı sabırsızlıkla bekliyor. IVECO ve FPT Industrial ile ortak mühendislikle geliştirilen PETRONAS Urania premium motor yağı, motor koruması ve güvenilirliği sunarken benzersiz performans sağlamak için rallinin zorlu koşullarına dayanacak şekilde özel olarak formüle edildi”

Janus van Kasteren jr, ko-pilot Marcel Snijders ve tekniker Darek Rodewald ile birlikte IVECO Powerstar Evo‘nun direksiyonunda üçüncü kez Dakar rallisinde yarışacak. Daha önce ilk 10 içinde bitirdiği yarışlarda kazandığı deneyimden yararlanmayı hedefliyor.