IVECO, 2019 FIA'da yine şampiyon!

IVECO, Schwabentruck ile Hahn takımlarının ortaklığından meydana gelen “Die Bullen von IVECO” takımının teknik sponsoru olarak Avrupa Kamyon Yarışı Şampiyonasında iki yıl üst üste zafer kazanmış oldu.

IVECO Stralis’in sürücü koltuğunda oturan Jochen Hahn, 6. kez Avrupa Kamyon Yarışı Şampiyonu olurken 2019’da katıldığı her etkinlikte de en az birer yarış kazanmış oldu.

Jarama, 9 Ekim 2019

IVECO, bir kere daha Avrupa Kamyon Yarışı Şampiyonasını kazanarak 2018’deki başarısını tekrarladı. Şampiyonayı, Misano’daki ilk etkinlikten beri önde götüren ve sezon boyunca pozisyonunu koruyarak Jarama’daki final Grand Prix’inden bir önceki Le Mans etkinliğini de kazanarak şampiyonluğunu ilan eden Die Bullen von IVECO takımı, yarış boyunca baskısını sürdürmüş oldu.

Jochen Hahn’ın 13 zafer -Her etkinlikte en az bir zafer- elde ettiği ve 18 kere podyumda yer aldığı sıra dışı performansı sayesinde IVECO, Avrupa Kamyon Yarışı Şampiyonu sürücüsüyle sürücüler sıralamasında 6. kez üst sıraya yerleşti. Schwabentruck takımında lider olarak 2. sezonunu geçiren Steffi Halm, 11 kere podyuma çıkarak sürücüler sıralamasında geçen yılki 6.lık pozisyonunu 4.lüğe yükseltmiş oldu.

Ticarî ve Özel Araçlar başkanı Gerrit Marx, “Die Bullen von IVECO takımı, bir kez daha en yüksek seviyelerde rekabet edebilme kapasitesini kanıtlamış, güvenilir ve tutarlı bir şekilde kazandıran performanslar sergileyen Stralis kamyonlarımızda elde ettiği olağanüstü sonuçlardan gurur duyuyoruz. Avrupa Kamyon Yarışı Şampiyonasında başka bir unvanla ödüllendirilen sürücülerimizle birlikte çalışan birçok teknisyen, mühendis ve mekanik ekibi büyük bir takım çalışması sergiledi. Herkese tebrikler!” dedi.

IVECO, Schwabentruck ile Hahn takımlarının ortaklığından meydana gelen “Die Bullen von IVECO” takımının teknik sponsoru olarak 2019 FIA Avrupa Kamyon Yarışı Şampiyonasında yer aldı. Schwabentruck takımı 20 yıldır, Hahn takımı da üç yıldır Stralis’leriyle IVECO’yu temsil ediyorlar.

IVECO, takımı FPT Endüstriyel tarafından mühendisliği yapılan ve etkileyici olarak 1180 beygire erişen IVECO Cursor 13 motoruna sahip 5,3 tonluk Stralis 440 E 56 XP-R yarış kamyonuyla destekledi. Bu araçlar, özel olarak düzenlemelerdeki maksimum hız olan 160 KM/S’ye erişecek biçimde tasarlandı ve donatıldı.

FPT Endüstriyel’in başkanı Annalisa Stupenengo da şunları söyledi; “Bir kez daha Schwabentruck and Hahn Racing’in Stralis’inin kaputunun altındaki kalp olmaktan onur duyuyoruz. Cursor 13 motorumuz özel olarak yarış için tasarlandı ve dengeli performansla sağlamlığı, zorlu ve talepkâr koşullarda göstererek takımlarımızın yeteneğiyle ortakyaşam oluşturdu. Bu, ürünlerimizin mükemmelliğinin bir başka kanıtı, sürekli gelişimin bir sonucu.”

FİNAL SIRALAMASI – AVRUPA KAMYON YARIŞI ŞAMPİYONASI 2019

SÜRÜCÜLER

1. Jochen Hahn (IVECO) – 370 puan

2. Antonio Albacete (MAN) – 268 puan

3. Adam Lacko (Freightliner) – 261 puan

4. Steffi Halm (IVECO) – 212 puan

5. Sascha Lenz (MAN) – 192 puan

TAKIMLAR

1. Die Bullen Von IVECO – 627 puan

2. Löwen Power - 510 puan

3. Buggyra Racing 1969 - 395 puan

4. Tankpool 24 Racing – 280 puan

5. Reboconort Truck Racing Team – 193 puan