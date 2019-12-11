İTT Lojistik’in konteyner yatırımında tek tercihi Tırsan



Türkiye’nin güvenilir lideri Tırsan, sahip olduğu geniş ürün gamıyla lojistik firmalarının ilk tercihi olmaya devam ediyor. Uluslararası likit kimyasal ve tehlikeli madde taşımacılığı sektörünün öncü firmalarından İTT Lojistik, tercihini yine Tırsan kalitesinden yana kullanarak filosunu 10 adet Kässbohrer Tank Konteyner Taşıyıcı K.SHF T ile güçlendirdi. İTT Global’in Kocaeli Dilovası 4. Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni açtığı Avrupa’nın En Modern Tank Yıkama Tesisinde bulanan Genel Merkez binasında gerçekleştirilen teslimat törenine; Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, İTT Global Lojistik Kurucu Başkanı Tekin Öztanık, İTT Global Lojistik Genel Müdürü Didem Öztanık ve Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç katıldı.



“İTT Lojistik, Uluslararası Başarısı İle Türkiye’de Örnek Bir Firma”

Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, İTT Lojistik’in uluslararası arenadaki başarılarına vurgu yaparak, “Küresel alanda başarılı olabilmek için uluslararası standartları takip etmek ve alanında dünyanın en iyilerini seçerek, onlarla rekabet etmek çok önemli. Nasıl daha iyi olurum? Nasıl daha iyi hizmet sunarım? gibi konulara odaklanmak gerekiyor. İTT Lojistik tüm bunları başarıyla yapan, Türkiye’deki örnek firmalardan biri” dedi.



“Firmalar Geleceğin Standartlarını Bugünden Öngörmeli”

Küreselleşen dünyada sürdürülebilirlik ve çevre kavramlarının giderek daha fazla önem kazandığının altını çizen Çetin Nuhoğlu, “Sektörün Türkiye’deki oyuncuları artık Avrupa’dan farklı değil. Dolayısıyla firmalarımızın bu bakış açısından yola çıkarak, geleceği planlarken dünya standartlarını yakalaması gerekiyor. Hepsinden önemlisi o standartlarla ilgili ileride değişecek hedefleri bugünden öngörmek gerekiyor. Firmalarımız, özellikle çevre konularındaki standartlarını daha yukarıya taşımak zorunda. Çünkü dünya gerçekten değişiyor, sürdürülebilirlik ve çevre konuları giderek daha fazla önem kazanıyor. Artık otomotivde elektrikli, otonom ve paylaşım gibi kavramlar konuşuluyor. Öte yandan, başarılı firmalarımız sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da yaptığı işte ne kadar iyi olduğunu göstermeli. Firma sahipleri bütün çalışanlarına özgüven vermeli ki, onlar da yurt dışındaki gelişmeleri ve talepleri daha önceden analiz edip çözümler sunabilsin” açıklamasında bulundu.



“Ülkelerin Korumacılık Önlemleri Yurt Dışına Yapılan Yatırımların Önemini Artırıyor”

Tüm dünyada artan korumacılık önlemlerine karşı, firmaların yurt dışında yatırım yapmasının önemine vurgu yapan Nuhoğlu, “Son dönemde artan korumacılığa karşı, ülkelerin kendi şirketlerini koruma içgüdüsü doğal olarak pazarı daraltacak ve serbest giriş olmayacak. Bu noktada firmalarımız için yurt dışına yatırım yapmak ve farklı ülkelerde şirket kurmak çok önemli. Çünkü ülkeler buna açık. Benim her zaman hayalim, büyük şirketlerimizin yurt dışında yatırım yapmasıydı. Özellikle lojistik konusunda çok ciddi bir yetkinliğimiz ve birikimimiz var. Lojistiğin sadece taşımacılık olmadığını, tüm iş süreçleri ile beraber tedarik zincirinde çok önemli bir katma değer sağladığını hepimiz biliyoruz. İTT Lojistik’in yaptığı işte de büyük fırsatlar var. Türkiye’de kazanılmış olan bu yetkinliği yurt dışına transfer edebilmesi, hem çalışanları hem ülke ekonomisi hem de şirket sahipleri adına önemli bir gelişme. Şirkete sürdürülebilir bir gelecek sağlayacak bu başarı için kendilerini kutluyorum” diye konuştu.



“Rekabetçi Ürünümüz Avrupa’da Yoğun Talep Görüyor”

İTT Lojistik’e teslim edilen Kässbohrer Tank Konteyner Şasi araçlarının Avrupa’da yoğun talep gördüğüne dikkat çeken Çetin Nuhoğlu, “İTT Lojistik’in filosunda 49 adet Tırsan aracımız bulunuyordu. Son olarak teslimatını yaptığımız 10 adet aracımız ise mevcut filodaki araçların yeni nesil versiyonudur. Yeni çıkardığımız bu ürün, şu anda Avrupa’da yoğun satılan, çok rekabetçi ve hafif bir araç” dedi.



“Tırsan’dan Başka Bir Firma ile İş Birliği Hiç Düşünmedik”

Konuşmasında Tırsan ile iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden İTT Global Lojistik Kurucu Başkanı Tekin Öztanık, “Güçlü bir çözüm ortağımız olan Tırsan, inandığımız, güvendiğimiz ve her zaman tercih edeceğimiz bir firma. Konteyner yatırımlarımızda başka bir firma ile çalışmayı, hatta teklif almayı dahi hiç düşünmedik. Dolaysıyla Tırsan’ın bizim için çok ayrı bir yeri var. Bugüne kadar Tırsan, her türlü sorunumuzda bizlere hep ihtiyacımız olan çözümleri sundu” açıklamasında bulundu.



“Avrupa’nın En Modern Tank Yıkama Tesisi ile Fark Yaratıyoruz”

İTT Global’in faaliyetleri hakkında da bilgiler veren Öztanık, likit kimyasal ve tehlikeli madde taşımacılığının yanı sıra tank yıkama hizmeti verdiklerini belirterek, şunları söyledi: “Eylül ayında Avrupa’nın en modern tank yıkama tesisini hizmete açtık. Kocaeli Dilovası 4. Organize Sanayi Bölgesi’nde 7.500 metrekare arazi üzerinde kurulan tesisimiz, 1.500 metrekarelik kapalı alana sahip. Tesisimizde aynı anda kimyasal, gıda, IBC tank konteyner yıkama, dolu-boş depolama hizmetleri bir arada sunuluyor. Kapasitesi ve teknolojik donanımı ile sektörde fark yaratan bu tesisimiz için bugüne kadar yaklaşık 35 milyon TL değerinde öz sermaye yatırımı yaptık. Uluslararası global firmalarla yakın ilişki içindeyiz. Tesisimizi sık sık ziyaret eden bu firmaların, Avrupa standartlarının çok üstünde bir tesise sahip olduğumuzu söylemeleri bizi çok onurlandırıyor. Öte yandan, Türkiye’de gıda ihracatçı firmalarına çok büyük avantajlar sunuyoruz. Sektörde ihtiyaç duyulan tüm belgelere sahibiz. Gıda sertifikası veren ve bu alanda tank yıkamaları için ayrı bir perona sahip olan tek tesisiz. Kimyasal yıkama ile ilgili bölümlerimizde ise ağır metaryeller, yağlı veya kokulu ürünlerin yıkanması konusunda hizmet veriyoruz. Bu tür bir hizmet Avrupa’da da çok az sayıda tesiste veriliyor. Ekim ayında İsviçre merkezli bir firmanın talebi ile bir test yıkama yaptık ve testlerimiz yüzde yüz başarılı oldu. Biz yabancı firmalara yüzde 60’a varan maliyet avantajı da sunuyoruz. Ek olarak, global bir firma ile 2021 yılına kadar yıkama ve testler için anlaşma imzaladık. Bu sayıların giderek artacağına inanıyoruz.”



“Yurt Dışından Firmamıza Ortaklık Konusunda Büyük İlgi Var”

İTT Global Lojistik’e ve Tank Yıkama Tesisi’ne yabancı yatırımcıların büyük ilgisi olduğunu vurgulayan Tekin Öztanık, “Bugüne kadar çok sayıda ortaklık teklifi aldık. İTT Global Lojistik için şu anda Alman bir firma ile görüşmeler yapıyoruz. 2020 yılı içerisinde bir ortaklık kurabiliriz. Yabancı bir firma ile güç birliği yaparak global pazarlarda daha hızlı büyümeyi hedefliyoruz. Ancak Tank Yıkama Tesisi ile ilgili gelen talepleri geri çeviriyoruz. Bu alanda şimdilik bir ortaklık planımız yok” dedi.

“Müşterilerimizin Filolarına Daha Fazla Yük Kapasitesi ve Daha Az Yakıt Tüketimi Sağlayan Araçlar Sunuyoruz”

Teslim edilen araçlar hakkında bilgi veren Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç, “İTT Global’e son olarak teslim ettiğimiz 10 adet yeni nesil Kässbohrer Tank Konteyner Şasi aracı, 3.250 kg ağırlığı ile Avrupa’da sınıfının en hafif gövde yapısına sahip. Aracımız, hem daha fazla yük alıyor hem de akaryakıt tüketimini düşürerek karlılığı artırıyor. Araçlarımız ayrıca, Tırsan KTL teknolojisi ile 10 yıl pas yürümezlik garantisine sahip. Başta İTT Global olmak üzere birçok müşterimizle iletişim halindeyiz. Araçları sürekli inceliyor, müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına göre, yeni tasarımlarımızı oluşturuyoruz” diye konuştu.



Kässbohrer Tank Konteyner Taşıyıcı K.SHF T Araç Özellikleri

Kässbohrer Tank Konteyner Şasi aracı, güvenli sıvı taşımacılığı sağlarken, hafif gövde yapısı sayesinde hem daha fazla yük alıyor hem de akaryakıt tüketimini düşürerek karlılığı artırıyor. Toplam 3.250 kg ağırlığıyla Türkiye’nin en hafif ürünü olan K.SHF T 20 ft Tank Konteyner Şasi ADR mevzuatlarına uygun donanımı ile tehlikeli yüklerin güvenle taşınmasını sağlıyor.

Esnek patentli x cross şasi yapısı, şasi üzerinde bulunan yüksek gerilimi azaltmaktadır. Aracın cıvatalı yapısı sayesinde kolay servis avantajı da sunmaktadır. Araç, yere yakın tek seviyeli kimyasal atıkların toplandığı paslanmaz çelikten kullanıcı dostu havuza, alüminyum yan yürüme yollarına, 4 adet 6 metre 160 mm çapında hortum taşıyıcıya sahiptir. Bu özellikleriyle, kimyasal madde nakliye hizmetlerinin kolay güvenli ve verimli şekilde yapılmasına imkân sağlamaktadır.