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İTT LOJİSTİK, FİLOSUNDAKİ TIRSAN KONTEYNER TAŞIYICI SAYISINI 80 ADEDE ÇIKARDI

Likit kimyasal ve tehlikeli madde taşımacılığının öncü firmalardan İTT Lojistik, son yatırımı ile tamamı Tırsan olan filosuna 20 adet Tırsan Tank Konteyner Taşıyıcı K.SHF T aracı ekledi.

Lojistik 04.01.2022, 11:04
İTT LOJİSTİK, FİLOSUNDAKİ TIRSAN KONTEYNER TAŞIYICI SAYISINI 80 ADEDE ÇIKARDI

Treyler sektörünün güvenilir lideri Tırsan, Adapazarı Fabrikasında, teslimatlarına hız kesmeden devam ediyor.

Müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği en geniş ürün gamıyla sektöre yön veren ve lojistik firmalarının ilk tercihi olmaya devam eden Tırsan’ın gerçekleştirdiği teslimat törenine; Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, İTT Lojistik Kurucu Başkanı Tekin Öztanık ve Tırsan Treyler Satış Uzmanı Orkun Demir katılım gösterdi.

“Avrupa’nın En Geniş Ürün Gamındaki Tüm Araçlarımız Rekabetçiliğinizi Artırır”

Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, “Likit kimyasal ve tehlikeli madde taşımacılığının köklü firmalarından İTT Lojistik ile uzun yıllardır devam ettirdiğimiz güçlü işbirliğimizden çok memnunuz. İTT Lojistik, uluslararası standartları takip ederek, sürekli kendini geliştiren ve başarılarına her zaman yenilerini ekleyen örnek bir firmadır. Bunun yanı sıra firma 2019 yılında Kocaeli Dilovası’nda devreye aldığı Avrupa’nın en modern tank yıkama tesisini açarak da sektöre çok kıymetli hizmetler sunmuştur. Tırsan Avrupa’nın en geniş ürün gamını üretmektedir. Ürettiğimiz ürünlerin her biri sizlerin rekabetçiliğini artırmak üzere geliştirilmiş sektörün en iyi ürünleridir. İTT Lojistik’e teslim ettiğimiz Tırsan Tank Konteyner Şasiler, hafifliği ile size daha çok kazanç sağlar ve tamamı ADR kriterlerine uygundur. Firma, her zaman olduğu gibi yine son konteyner yatırımlarında da Tırsan’ı tercih ederek tamamı Tırsan’dan oluşan araç filosunu 80 adede ulaştırmıştır, bu da bizim için memnuniyet vericidir.

Nuhoğlu açıklamalarına şu şekilde devam etti. Tırsan’ın ilk önceliği her zaman Müşteri memnuniyeti olmuştur. Bu doğrultuda ödüllü Ar-Ge merkezimizde uzman mühendislerimizle birlikte geliştirdiğimiz treylerlerimizle ve kaliteli hizmetlerimizle müşterilerimizin rekabet gücünü artırıyor ve sektöre yön veriyoruz. İTT Lojistik’te her durum ve koşulda desteklediğimiz başarılı bir firmadır. Firma ile devam ettirdiğimiz güçlü iş birliğimizin daha uzun yıllar süreceğine inanıyorum” diye belirtti.

Sektörümüzde Örnek Olmak İçin Yatırımlarımızı Tırsan Araçlarına Yapıyoruz

İTT Lojistik Kurucu Başkanı Tekin Öztanık da yaptığı konuşmada, likit taşımacılığında uzmanlaşmış bir firma olduklarına dikkat çekerek, işlerini güvenli ve sorunsuz yapmak için taşıma operasyonlarında kullandıkları ürünleri belirli kriterlere göre seçtiklerini belirtti. Odak noktalarının çevre ve insan sağlığına zarar vermeden işlerini yürütmek olduğunu anlatan Öztanık, “Aynı işi daha ucuz ekipmanla da yapabilirdik. Ancak bu durumda çevre, insan sağlığını ve güvenliği geri plana atmış olurduk. Yaptığımız işte örnek olmak için sürekli yatırım yapıp, güvenlik kriterlerine uygun araçları filomuza katıyoruz. Bu nedenle son yatırımımızda da yine Tırsan’ı tercih ettik” dedi.

Tekin Öztanık, Tırsan’dan aldıkları Tank Konteyner Taşıyıcı’nın sunduğu avantajlara da vurgu yaparak. Araçların güvenlik kriterlerine ek olarak hafifletilmiş yapısıyla önemli avantajlar sunduğunu söyleyen Öztanık, “Türkiye’de tehlikeli maddeler kamyon kasalarında taşınıyor. Biz ise doğru yükü, doğru şekilde taşımayı ilke edinmiş bir firmayız. Tırsan’ın ürettiği ürünle bunu sağlamış olduk” açıklamasında bulundu.

Tırsan Tank Konteyner Taşıyıcı T.SHF T Araç Özellikleri

Tırsan Tank Konteyner Şasi aracı, güvenli sıvı taşımacılığı sağlarken, hafif gövde yapısı sayesinde hem daha fazla yük alıyor hem de akaryakıt tüketimini düşürerek karlılığı artırıyor. Toplam 3.250 kg ağırlığıyla Türkiye’nin en hafif ürünü olan T.SHF T 20 ft Tank Konteyner Şasi ADR mevzuatlarına uygun donanımı ile tehlikeli yüklerin güvenle taşınmasını sağlıyor.

Patentli x cross şasi yapısı, şasi üzerinde bulunan yüksek gerilimi azaltmaktadır. Aracın cıvatalı yapısı sayesinde kolay servis avantajı da sunmaktadır. Araç, yere yakın tek seviyeli kimyasal atıkların toplandığı paslanmaz çelikten kullanıcı dostu havuza, alüminyum yan yürüme yollarına, 4 adet 6 metre 160 mm çapında hortum taşıyıcıya sahiptir. Bu özellikleriyle, kimyasal madde nakliye hizmetlerinin kolay güvenli ve verimli şekilde yapılmasına imkân sağlamaktadır.

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