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İstanbul Sultangazi Belediyesi, Mercedes-Benz kamyonlar ile tasarruf edecek

Sultangazi Belediyesi’nin Devlet Malzeme Ofisi üzerinden satın aldığı 43 adet Mercedes-Benz kamyonu Sultangazililer’e hizmet vermeye başladı. Mercedes-Benz tarafından tedarik edilen kamyonların üstyapıları; Mercedes-Benz onaylı üstyapıcıları Katmerciler, Erdemli ve Özünlü firmaları tarafından imal edildi.

Lojistik 31.01.2022, 14:45
İstanbul Sultangazi Belediyesi, Mercedes-Benz kamyonlar ile tasarruf edecek

Sultangazi Belediyesi, daha düşük maliyetler ile daha etkin katı atık toplama hizmeti sunabilmek için araç filosuna toplam 43 adet Mercedes-Benz kamyon ekledi. Satış işlemleri Devlet Malzeme Ofisi kanalıyla, finansmanı da İller Bankası kredisiyle yapılan; 5 adet Atego 1018 katı atık toplama aracı, 17 adet Actros 1832L katı atık toplama aracı, 2 adet Actros 1832L konteyner yıkamalı katı atık toplama aracı, 4 adet Actros 2632 L DNA katı atık toplama aracı, 3 adet Atego 1518LKO vakumlu süpürge aracı, 5 adet Actros 1832L su tankeri, 3 adet Arocs 3342K kar bıçaklı damperli kamyon ve 4 adet Arocs 4145K damperli kamyon hizmete alındı.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, hizmete alınan yeni kamyonlar hakkında şunları söyledi: “Belediyemizin hizmet kalitesini artırmak için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda satın aldığımız araçlarımızla bölgemizdeki temizlik hizmetlerinin kapsamını geliştirirken, mali yapımızı da güçlendiriyoruz. Daha önce ağırlıklı olarak kiralama yoluyla sağladığımız temizlik hizmetlerini, yeni satın aldığımız çağdaş araçlarla daha etkin ve daha düşük maliyetlerle gerçekleştireceğiz. Yeni aldığımız araçların 3 yıl gibi kısa bir süre içinde kendilerini amorti etmelerini öngördük. Önümüzdeki dönemde de halkımıza yakışan çağdaş araçlarımızla daha iyi bir hizmet sunabilmek için yatırımlarımıza aralıksız bir şekilde devam edeceğiz.”

Mercedes-Benz Türk Kamyon Kamu Satış ve İhracat Grup Müdürü Bülent Tarhan ise, “43 yeni aracın filoya katılmasıyla birlikte, Sultangazi Belediyesi ile Mercedes-Benz Türk arasındaki iş birliği daha da güçleniyor. Filoya eklenen Actros 1832L ve 2632 L DNA araçlarımız kamu hizmetleri ve temizlik sektörü için özel olarak tasarlandı. Katı atık toplama sektöründe bir ilk olarak, önüne hareketli bir yaya çıktığında otomatik olarak fren yapıp yavaşlayan Actros’lar sayesinde, şehir içinde yaya ve bisikletlilerin karıştığı kazaların önüne geçilmesini amaçlıyoruz. Actros 1832L ve 2632 L DNA; alçak kabin tasarımı, şoförün geniş görüş açısı ve yüksek yük taşıma kapasitesiyle temizlik sektörünün en çağdaş ve ekonomik araçları olarak tanımlanabilir.

Şehir içi kullanım için özel olarak tasarlanan Atego 1018 ve 1518 araçlarımız ise, üstün manevra kabiliyetleri ve alçak tasarımları sayesinde dar sokaklı mahallelerde sorunsuz bir şekilde hizmet verilmesini sağlıyor. Ayrıca, tüm araçlarımız düşük işletme giderleri ile de öne çıkıyor. Başta Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun olmak üzere, bu iş birliğinin gerçekleşmesinde emeği geçen ilgili başkan yardımcıları, birim müdürleri ve tüm belediye yönetimi ve çalışanlarına, satış operasyonunda görev alan arkadaşlarımıza, Mercedes-Benz onaylı üst yapıcılarımız Katmerciler, Erdemli ve Özünlü firmalarının değerli yöneticilerine teşekkür ediyorum. Sultangazi Belediyemizin hizmetlerinde fark yaratacak araçlarımızın hayırlı günlerde kullanılmasını temenni ediyorum” dedi.

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