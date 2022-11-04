İndirim döneminde 7 milyar TL ticaret hacmi öngörülüyor

Salgının etkisiyle hızlı büyüme trendini yakalayan e-ticaret sektörü, 2022 yılında da yükselişini sürdürüyor. Bu büyüme beraberinde lojistik sektörü gibi sektörlerin de hacmini genişletiyor.



Sertrans Logistics olarak kasım-aralık aylarında gerçekleşen indirim döneminde 7 milyar TL ticaret hacmi öngördüklerini dile getiren Sertrans Logistics Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Keleş, “Büyük indirim dönemleri gibi taleplerin en üst seviyelere ulaştığı dönemlerde kapasite ve kabiliyetleriniz çok daha fazla ön plana çıkıyor. Zira bu dönemde oldukça esnek bir iş yapış tarzına sahip olunması gerekiyor. Gerek depolama kapasiteniz gerekse insan kaynağı altyapınız ani dalgalanmalara cevap verebilecek yetkinlikte olmalı. Bu esneklik bizim en kuvvetli ve tecrübeli olduğumuz alan. Şirket olarak bir diğer önemli avantajımız ise 34 yılık taşımacılık deneyimi ile 10 yılı aşkın e-ticaret lojistiği deneyiminin bir arada olması. Zira bu deneyimimiz sayesinde müşterilerimizin tüm lojistik ihtiyaçlarını tek çatı altında çözebilme imkânına sahibiz. Bu da e-ticaretin en temel beklentileri olan hız ve verimlilik noktasında bize ve tabii ki müşterilerimize önemli avantajlar kazandırıyor” diyor.





“Hedefimiz 12 milyon adet ürün çıkışı yapmak”

Şirketlerin yıl içinde yapılan toplam e-ticaret cirosunun yaklaşık dörtte birini kasım-aralık döneminde yaptıklarını söyleyen Keleş, “2022 yılı özelinde ülkemizdeki e-ticaret cirosunun 500 milyar TL'ye yaklaşmasını öngörüyoruz. Bu yıl sektör genelinde bir önceki yıla göre yüzde 40'a yakın bir büyüme yaşanması kuvvetle muhtemel. E-ticaret pazarının yılı 4.7 milyarın üzerinde bir sipariş adediyle kapatacağını düşünüyoruz. Konuya kasım-aralık özelinde bakıldığında ise e-ticaretin genelinde 1.4 milyar adet ürün ve 150 milyar TL'ye yakın bir cironun döneceğini öngörüyoruz. Sertrans özelinde geçtiğimiz yıl kasım-aralık dönemini 10 milyona yakın sipariş adediyle kapatmıştık. Bu yıl hedefimiz 12 milyon adedin üzerine çıkmak. Bu anlamda Sertrans depolarında bu yılki kış indirim döneminde yaklaşık 7 milyar TL'lik bir cironun dönmesi yüksek ihtimaldir. Geçtiğimiz yıl bu dönemde depolarımızda çalışan insan kaynağı sayısı yaklaşık 3 bindi. Bu yıl bu sayının 4000'e ulaşacağını öngörüyoruz. Tabii bu sayı ihtiyaca göre anlık olarak daha yukarı seviyelere çıkartılabilir” ifadelerini kullanıyor.