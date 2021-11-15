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İndirim döneminde 3 milyar TL ticaret hacmi öngörülüyor

Tedarik zinciri yönetiminde verdiği katma değerli lojistik hizmetleriyle 30 yılı aşkın süredir ulusal ve uluslararası markaların çözüm ortağı olan Sertrans Logistics'in Yönetim Kurulu Başkanı  Nilgün Keleş, indirim dönemi olan kasım-aralık aylarında 10 milyon adet ürün çıkışıyla yaklaşık 3 milyar TL'lik bir ticaret hacmi öngördüklerini belirtti. Geçtiğimiz yıl 2 bin 500 kişilik bir kadroyla süreci yöneten Sertrans Logistics'te bu yılki sayının 3 bin 500'e çıkması öngörülüyor.

Lojistik 15.11.2021, 11:26
İndirim döneminde 3 milyar TL ticaret hacmi öngörülüyor




 
2020'de yüzde 99,6 büyüme oranıyla dünyada en hızlı büyüyen ülke konumunda olan Türkiye e-ticaret sektörü, beraberinde lojistik sektörü gibi sektörlerin de hacmini genişletiyor ve iş yapış şeklini dönüştürüyor.

Sertrans Logistics olarak kasım-aralık aylarında gerçekleşen indirim döneminde 3 milyar TL ticaret hacmi öngördüklerini dile getiren Sertrans Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Keleş, “Büyük indirim dönemleri gibi taleplerin en üst seviyelere ulaştığı dönemlerde kapasite ve kabiliyetleriniz çok daha fazla ön plana çıkıyor. Zira bu dönemde hiç olmadığı kadar esnek bir iş yapış tarzına sahip olmak şart. Gerek depolama kapasitenizin gerekse insan kaynağı altyapınızın ani dalgalanmalara cevap verebilecek yetkinlikte olması gerekir. Bu esneklik bizim en kuvvetli ve tecrübeli olduğumuz alan. Şirket olarak bir diğer önemli avantajımız ise 30 yılı aşkın taşımacılık deneyimi ile 10 yılı aşkın e-ticaret lojistiği deneyiminin bir arada olması. Zira bu deneyim müşterilerimizin tüm lojistik ihtiyaçlarını tek çatı altında çözebilme imkânı sağlıyor bize. Bu da e-ticaretin en temel beklentileri olan hız ve verimlilik noktasında bize ve tabii ki müşterilerimize önemli avantajlar kazandırıyor” diyor.

“Hedefimiz 10 milyon adet ürün çıkışı yapmak”
Şirketlerin yıl içinde toplam yapılan e-ticaret cirosunun yaklaşık dörtte birini kasım-aralık döneminde yaptıklarını söyleyen Keleş, “Bu yıl özelinde sektör genelinde bir önceki yıla göre yüzde 80-85 bandında bir büyümeyle 100 milyar TL'ye yakın bir e-ticaret cirosunun gerçekleşmesini öngörüyoruz. Bu dönemin 1,2 milyarın üzerinde bir sipariş adediyle kapanması kuvvetle muhtemel. Sertrans özelinde geçtiğimiz yılı 6 milyon adetlik sipariş adediyle kapattık. Bu yılki hedefimiz 10 milyon adet ürün çıkışı yapmak. Bu anlamda Sertrans depolarında bu yılki kış indirim döneminde yaklaşık 3 milyar TL'lik dönmesi yüksek ihtimaldir. Geçtiğimiz yıl 2 bin 500 kişilik bir kadroyla süreci yönettik. Bu yıl sayının 3 bin 500'e dayanması öngörüyoruz. Tabii bu sayı ihtiyaca göre anlık olarak daha yukarı seviyelere çıkartılabilir” ifadelerini kullanıyor.
 

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