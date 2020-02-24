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İlk IVECO S-WAY çekiciler törenle teslim edildi

IVECO yetkili satıcısı Şahinler Otomotiv IVECO S-WAY çekicileri Erke lojistik ve Dnt Uluslararası Nakliyat firmalarına törenle teslim etti.

İlk IVECO S-WAY çekiciler törenle teslim edildi

IVECO yetkili satıcısı Şahinler Otomotiv IVECO S-WAY çekicileri Erke lojistik ve Dnt Uluslararası Nakliyat firmalarına törenle teslim etti.

24 Şubat 2020 Pazartesi 14:32
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İlk IVECO S-WAY çekiciler törenle teslim edildi

Antalya, 19 Şubat  2020

IVECO’nun Denizli ve Güney Batı Akdeniz yetkili satıcısı Şahinler Otomotiv, toplam 8 adet  IVECO S-WAY AS440S48 TP çekiciyi aynı gün 2 firmaya törenle teslim etti.

Düzenlen törende Erke Lojistik firması sahibi Kemal Yüksek plaketini IVECO Türkiye ağır vasıta satış müdürü Murat Uçaklı’dan teslim aldı. Denizli merkezli yurt içi ve yurt dışı nakliyede çalışan Erke filosunda çok sayıda IVECO çekici bulunduruyor.

2004 yılında kurulan ve hem yurt içi hem de yurt dışı nakliyede çalışan Denizli merkezli Dnt firması ise 6 adet IVECO S-WAY AS440S48 TP çekici satın aldı. Plaket firma sahibi Önder Manisalı’ya IVECO Türkiye genel müdürü Hakkı Işınak tarafından teslim edilirken törende firma ortağı Abdurrahman Manisalı ve yöneticisi Kemal Dülger hazır bulundular. Dnt firmasında halihazırda 70 adet çekici bulunuyor.

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