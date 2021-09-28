İklim dostu hareketlilik için güç birliği yaptılar

Bu yılın mayıs ayında Almanya parlamentosu sera gazı azaltma kotasını daha da geliştiren yeni bir yasa kabul etti. Bu yasa sera gazı kota ödülüyle birlikte, piyasaya CO2 salımına yol açan yakıtlar sunan petrol şirketlerine de azaltmaları gereken CO2 salım yüzdesini net bir şekilde bildiriyor. Yasa taşımacılık sektöründe hâlen %6 olan sera gazı kota ödülünün 2030 yılına kadar %25’e çıkmasını öngörüyor.

Almanya’da iklim dostu araç kullanımına geçenlerin hak kazandığı “sera gazı” kota ödülü kapsamında, elektrikli otomobil kullananlar için yılda 300 Avro’ya, elektrikli ticari araç kullananlar için yılda 10.000 Avro’ya ve gazlı ticari araç kullananlar için yılda 12.000 Avro’ya varan kota ödülleri uygulanıyor. Kamusal veya yarı kamusal şarj istasyonlarını işletenlere ise gelecekte kilovat saat başına 40 cente kadar ödeme yapılması planlanıyor.

DKV Mobility bu kota ödüllerinden müşterilerinin ve iş ortaklarının yararlanmasını sağlamak için, merkezi Berlin’de bulunan sera gazı kota uzmanı eQuota ile iş birliğine imza attı.

‘Ödül sistemi iklim dostu hareketliliği destekliyor’

DKV Mobility Sürdürülebilirlik, Yeni Mobilite ve Kamu İşleri Başkanı Marc Erkens konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Sera gazı kota ödülü uygulaması iklim dostu hareketliliği desteklemek için mevcut güçlü araçlardan biri. Almanya Hükümeti’nin iddialı iklim hedeflerini göz önüne alırsak gelecekte daha da önemli olacak. Alternatif ulaşım tarzlarına dönüş için gayet çekici bir teşvik oluşturuyor.”

‘CO2 tasarrufuyla ek gelir elde ediliyor’

eQuota Kurucu Ortağı ve Satış Başkanı Johan Grope ise, "eQuota olarak müşterilerimizin CO2 tasarrufuyla ek gelir elde etme olanağına kolayca erişmesini sağlayacak çok profesyonel bir iş ortağı kazandığımız için mutluyuz. Veri toplama ve yetkililerle gerekli prosedürleri uygulamaktan, kotaları düzenleyip pazarlamaya kadar bütün süreci dijital olarak gerçekleştiriyoruz. Böylece kamu anlaşma süreci ve beklenen gelir miktarı her zaman DKV Mobility müşterilerinin gözünün önünde olacak" şeklinde konuştu.