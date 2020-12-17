İHRACATIN ‘İLACI’ VAR

Altı kıtada 154 ülkeye ilaç ihraç eden Türkiye bu alandaki gücünü artırıyor. Ocak-Ekim dönemindeki ilaç ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artış gösterdi.

Uluslararası ilaç taşımacılığı konusunda uzman Fevzi Gandur Logistics’in İş Geliştirme ve Özel Projeler Direktörü Ralph Hemmerling, TÜİK verilerini ve artan ilaç ihracatını değerlendirdi.

“Türkiye ilaç ve medikal pazarında dünyada 14’üncü sırada”

Hemmerling, “Türkiye’nin ‘ilaçlar’ kategorisindeki Ocak-Ekim dönemi ihracatı 861,5 milyon dolara çıktı ve 10 aylık dönem açısından rekor kırdı. İlaç ithalatı ise yüzde 8,2 azalarak 2 milyar 61 milyon dolara düştü.” bilgilerini paylaştı.

Türkiye’nin ilaç ve medikal pazarında küresel çapta 14’üncü sırada yer aldığını belirten Hemmerling, 2023 yılı hedefinin ise ilk 10 olduğunu hatırlattı.

İlaç lojistiği hassasiyet ister, yoksa hasta eder

Şirket olarak uzmanlık alanlarından birinin de farma lojistiği olduğunu dile getiren Hemmerling, ilaçların taşınma ve depolama aşamasının diğer tüm ürünlerin lojistiğinden farklı ele alındığını belirtti.

Hemmerling, gerekli koşullara dikkat edilmeden taşınan ilaçların bozulup bozulmadığının dışarıdan bakılınca fark edilemediğini ancak hastalar kullandığında anlaşılabildiğini vurguladı. Bozuk ilaçların ise hastalarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiğine dikkati çeken Hemmerling, “Bu da ilaç lojistiğinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Doğru lojistik partneri seçimi, ilaç üreticilerinin insan sağlığı üzerindeki sorumluluğunu yerine getirebilmesini de kolaylaştıracaktır.” diye konuştu.

Fabrikadan eczaneye, hastaneye kadar özen gerektirir

Ralph Hemmerling, ilaçların nem, sıcaklık, ışık ve sarsılma gibi birçok faktöre karşı korunması gerektiğini, bu hassas çalışmaların üretimden dağıtım noktalarına, eczanelere ve hastanelere kadar özenle sürdüğünü de sözlerine ekledi.