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İHRACATIMIZ ARTIYOR AMA ÇIKIŞ YOLU BULAMIYORUZ!

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, pandemi sonrası uluslararası ticaretteki daralmaya rağmen, Türkiye’nin ihracatta birçok ülkeden daha olumlu bir tablo çizdiğini vurgulayarak, “Türk ihraç mallarına talep artıyor, ancak bu ürünleri sınırlarımızın ötesine çıkarmakta ciddi sıkıntılar yaşanıyor” dedi.

Lojistik 02.09.2020, 15:41
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İHRACATIMIZ ARTIYOR AMA ÇIKIŞ YOLU BULAMIYORUZ!

İhracat taşımalarında yaşanan sıkıntıları vurgulayan UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, “Yılın ikinci çeyreğinde küresel ölçekte yaşanan pandemi krizinin yarattığı şoklarla başa çıkmaya çalışan dünya ticareti, hızla daralırken, Türkiye başarılı bir performans göstermişti. Haziran ayında COVID-19’un olumsuz etkilerini aşarak yükselişe geçen ihracatımız, önceki yılın aynı dönemin göre yüzde 15.7 artmıştı. Küresel tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmalar ve sıkıntılar sürerken, Türk ihraç mallarına olan talep de artıyor. Fakat bu ürünleri sınırlarımızın ötesine çıkarmakta ciddi sıkıntılar yaşanıyor” diye konuştu.

BULGARİSTAN SINIRINI AŞAMIYORUZ, AB’YE ÇIKAMIYORUZ

Sınır kapılarında yaşanan beklemelere dikkat çeken Nuhoğlu, “Kapıkule’de gerçekleştirilen iyileştirmelerden sonra geçiş hızımız artsa da Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında son 15 günlük çıkış rakamlarını incelediğimizde, ihracat çıkış sayılarımızın arttığını görüyoruz. Ancak, bu artışa rağmen Bulgaristan tarafındaki yavaşlık sebebiyle uzun süreli beklemeler yaşanıyor” dedi.

Nuhoğlu; “Her aracın ortalama 70 bin dolar değerinde ihracat malı taşıdığı hesaplandığında, 2.000 araç yaklaşık 140 milyon dolar değerinde ihracat malı taşıyor anlamına gelmektedir. Ürün fiyatı ve kalitesi bakımından rekabet gücümüz yüksek olsa da zamanında teslimat konusunda rekabetçiliğimizi yitirmekteyiz.” açıklamasında bulundu ve ekledi; “Ticaret Bakanlığımızın desteğiyle İran, Irak gibi ülkelere yapılan ticareti “Temassız Ticaret” yöntemleriyle gerçekleştirebildik. İhracatımıza talep her geçen gün artıyor, adeta siparişler yağıyor. Ancak Bulgaristan engeli bir türlü aşılamıyor.”

KAPIKULE VE HAMZABEYLİ ÇIKIŞ SAYILARI ve TIR PARKLARINDA BEKLEMELER

TARİH

KAPIKULE ÇIKIŞ

KAPIKULE TIR PARKLARI

HAMZABEYLİ ÇIKIŞ

HAMZABEYLİ TIR PARKLARI

TOPLAM ÇIKIŞ           (KAPIKULE - HAMZABEYLİ)

TIR PARKLARI TOPLAM (KAPIKULE-HAMZABEYLİ)

18 Ağustos 2020 Salı

772

517

391

152

1.163

669

19 Ağustos 2020 Çarşamba

869

475

390

104

1.259

579

20 Ağustos 2020 Perşembe

1.028

574

351

390

1.379

964

21 Ağustos 2020 Cuma

766

985

380

285

1.146

1.270

22 Ağustos 2020 Cumartesi

804

1.111

338

400

1.142

1.511

23 Ağustos 2020 Pazar

1.001

1.810

369

653

1.370

2.463

24 Ağustos 2020 Pazartesi

828

1.640

312

320

1.140

1.960

25 Ağustos 2020 Salı

1.044

1.398

420

404

1.464

1.802

26 Ağustos 2020 Çarşamba

1.111

1.265

365

526

1.476

1.791

27 Ağustos 2020 Perşembe

1.148

1.206

417

508

1.565

1.714

28 Ağustos 2020 Cuma

977

1.426

351

623

1.328

2.049

29 Ağustos 2020 Cumartesi

1.161

1.260

409

685

1.570

1.945

30 Ağustos 2020 Pazar

1.144

1.576

435

1.243

1.579

2.819

31 Ağustos 2020 Pazartesi

1.130

1.191

412

697

1.542

1.888

1 Eylül 2020 Salı

1.085

946

305

535

1.390

1.481

15 GÜNLÜK TOPLAM

14.868

17.380

5.645

7.525

20.513

24.905

MACARİSTAN GEÇİŞ BELGESİ YETMİYOR!

Nuhoğlu, ihtiyacın yarısı kadar geçiş belgesi olması sebebiyle ayda 3 kez farklı dilimler halinde dağıtılan Macaristan geçiş belgesinin 2 gün içinde tükendiğini dile getiren Nuhoğlu, “Belge olmaması sebebiyle Kapıkule’de bir sonraki belge dağıtımı için 8 güne kadar beklemeler yaşanıyor” dedi.

ORTA ASYA İHRACATI ARTIŞ EĞİLİMİNDE AMA YOLU KAPALI

Yaklaşık 5 aydır COVID-19 salgını sonrası kapanan Türkmenistan’dan Transit geçemeyen Türk ihracatçısının Kazakistan’ın 22 Mayıs’ta uygulamaya geçirdiği Hazar üzerinden giriş şartı yüzünden 2 bin 500 dolar ilave maliyet çıktığını hatırlatan Nuhoğlu, “Bu nedenle bazı ürünleri Orta Asya pazarına satılamıyor” dedi.

Çetin Nuhoğlu şöyle devam etti: “Köklü tarihi ve kültürel bağları bulunan iki dost ülkeye yakışmayan ve örneği başka hiçbir ülkede olmayan bu alışılmadık engelleme nedeniyle Kazakistan ve ardı ülkelere yıllık 60 binin üzerindeki ihracat taşımasını gerçekleştiremez duruma geldik. Rusya, Gürcistan, Azerbaycan ve diğer bütün ülke araçlarına herhangi bir kısıtlama getirmeyen Kazakistan Türk araçlarının herhangi bir karayolu sınırından ülkeye girişlerine izin vermiyor.”

İHRACATTAKİ OLUMLU SEYİR, TAŞIMA ENGELLERİ YÜZÜNDEN TERSİNE DÖNEBİLİR

Öte yandan, ihracatın değer bazında yüzde 50’sine yakınını taşıyan “karayolu taşımacılarımızın” ihracat mallarımızı yurtdışı pazarlara en uygun maliyet ve sürelerde ulaştırma gayretleriyle belirledikleri güzergahlarda belli bazı ülkelerin yarattığı engeller ve kısıtlamalara maruz kalmaları, ihracatımızın olumlu seyrinin değişmesine neden olabilir.

DOST ÜLKELERİN TAVRI ANLAŞILIR GİBİ DEĞİL

UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, siyasi olarak ilişkilerin çok iyi olduğu ülkelerde yaşanan geçiş sorununun anlaşılır gibi olmadığını vurgulayan Nuhoğlu, “Türkiye’nin Macaristan, Kazakistan ve hatta Bulgaristan ile çok yakın ilişkide olduğunu izliyoruz. Ancak söz konusu ülkelerin sadece Türk araçlarına getirmiş oldukları kısıtlamalara bakıldığında durumu anlayamıyoruz. Türkiye olarak ihracat yapacaksak, bu ülkeyi ihracatla büyüteceksek bu sorunları aşmak zorundayız. İhracat yapmak kolay bir iş değil. Bunu başarıp taşıma sorunları ile boğuşmamız anlaşılır gibi değil, Okyanusu geçip derede boğuluyoruz” ifadelerini kullandı.

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