İHRACATIMIZ ARTIYOR AMA ÇIKIŞ YOLU BULAMIYORUZ!

İhracat taşımalarında yaşanan sıkıntıları vurgulayan UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, “Yılın ikinci çeyreğinde küresel ölçekte yaşanan pandemi krizinin yarattığı şoklarla başa çıkmaya çalışan dünya ticareti, hızla daralırken, Türkiye başarılı bir performans göstermişti. Haziran ayında COVID-19’un olumsuz etkilerini aşarak yükselişe geçen ihracatımız, önceki yılın aynı dönemin göre yüzde 15.7 artmıştı. Küresel tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmalar ve sıkıntılar sürerken, Türk ihraç mallarına olan talep de artıyor. Fakat bu ürünleri sınırlarımızın ötesine çıkarmakta ciddi sıkıntılar yaşanıyor” diye konuştu.

BULGARİSTAN SINIRINI AŞAMIYORUZ, AB’YE ÇIKAMIYORUZ

Sınır kapılarında yaşanan beklemelere dikkat çeken Nuhoğlu, “Kapıkule’de gerçekleştirilen iyileştirmelerden sonra geçiş hızımız artsa da Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında son 15 günlük çıkış rakamlarını incelediğimizde, ihracat çıkış sayılarımızın arttığını görüyoruz. Ancak, bu artışa rağmen Bulgaristan tarafındaki yavaşlık sebebiyle uzun süreli beklemeler yaşanıyor” dedi.

Nuhoğlu; “Her aracın ortalama 70 bin dolar değerinde ihracat malı taşıdığı hesaplandığında, 2.000 araç yaklaşık 140 milyon dolar değerinde ihracat malı taşıyor anlamına gelmektedir. Ürün fiyatı ve kalitesi bakımından rekabet gücümüz yüksek olsa da zamanında teslimat konusunda rekabetçiliğimizi yitirmekteyiz.” açıklamasında bulundu ve ekledi; “Ticaret Bakanlığımızın desteğiyle İran, Irak gibi ülkelere yapılan ticareti “Temassız Ticaret” yöntemleriyle gerçekleştirebildik. İhracatımıza talep her geçen gün artıyor, adeta siparişler yağıyor. Ancak Bulgaristan engeli bir türlü aşılamıyor.”

KAPIKULE VE HAMZABEYLİ ÇIKIŞ SAYILARI ve TIR PARKLARINDA BEKLEMELER TARİH KAPIKULE ÇIKIŞ KAPIKULE TIR PARKLARI HAMZABEYLİ ÇIKIŞ HAMZABEYLİ TIR PARKLARI TOPLAM ÇIKIŞ (KAPIKULE - HAMZABEYLİ) TIR PARKLARI TOPLAM (KAPIKULE-HAMZABEYLİ) 18 Ağustos 2020 Salı 772 517 391 152 1.163 669 19 Ağustos 2020 Çarşamba 869 475 390 104 1.259 579 20 Ağustos 2020 Perşembe 1.028 574 351 390 1.379 964 21 Ağustos 2020 Cuma 766 985 380 285 1.146 1.270 22 Ağustos 2020 Cumartesi 804 1.111 338 400 1.142 1.511 23 Ağustos 2020 Pazar 1.001 1.810 369 653 1.370 2.463 24 Ağustos 2020 Pazartesi 828 1.640 312 320 1.140 1.960 25 Ağustos 2020 Salı 1.044 1.398 420 404 1.464 1.802 26 Ağustos 2020 Çarşamba 1.111 1.265 365 526 1.476 1.791 27 Ağustos 2020 Perşembe 1.148 1.206 417 508 1.565 1.714 28 Ağustos 2020 Cuma 977 1.426 351 623 1.328 2.049 29 Ağustos 2020 Cumartesi 1.161 1.260 409 685 1.570 1.945 30 Ağustos 2020 Pazar 1.144 1.576 435 1.243 1.579 2.819 31 Ağustos 2020 Pazartesi 1.130 1.191 412 697 1.542 1.888 1 Eylül 2020 Salı 1.085 946 305 535 1.390 1.481 15 GÜNLÜK TOPLAM 14.868 17.380 5.645 7.525 20.513 24.905

MACARİSTAN GEÇİŞ BELGESİ YETMİYOR!

Nuhoğlu, ihtiyacın yarısı kadar geçiş belgesi olması sebebiyle ayda 3 kez farklı dilimler halinde dağıtılan Macaristan geçiş belgesinin 2 gün içinde tükendiğini dile getiren Nuhoğlu, “Belge olmaması sebebiyle Kapıkule’de bir sonraki belge dağıtımı için 8 güne kadar beklemeler yaşanıyor” dedi.

ORTA ASYA İHRACATI ARTIŞ EĞİLİMİNDE AMA YOLU KAPALI

Yaklaşık 5 aydır COVID-19 salgını sonrası kapanan Türkmenistan’dan Transit geçemeyen Türk ihracatçısının Kazakistan’ın 22 Mayıs’ta uygulamaya geçirdiği Hazar üzerinden giriş şartı yüzünden 2 bin 500 dolar ilave maliyet çıktığını hatırlatan Nuhoğlu, “Bu nedenle bazı ürünleri Orta Asya pazarına satılamıyor” dedi.

Çetin Nuhoğlu şöyle devam etti: “Köklü tarihi ve kültürel bağları bulunan iki dost ülkeye yakışmayan ve örneği başka hiçbir ülkede olmayan bu alışılmadık engelleme nedeniyle Kazakistan ve ardı ülkelere yıllık 60 binin üzerindeki ihracat taşımasını gerçekleştiremez duruma geldik. Rusya, Gürcistan, Azerbaycan ve diğer bütün ülke araçlarına herhangi bir kısıtlama getirmeyen Kazakistan Türk araçlarının herhangi bir karayolu sınırından ülkeye girişlerine izin vermiyor.”

İHRACATTAKİ OLUMLU SEYİR, TAŞIMA ENGELLERİ YÜZÜNDEN TERSİNE DÖNEBİLİR

Öte yandan, ihracatın değer bazında yüzde 50’sine yakınını taşıyan “karayolu taşımacılarımızın” ihracat mallarımızı yurtdışı pazarlara en uygun maliyet ve sürelerde ulaştırma gayretleriyle belirledikleri güzergahlarda belli bazı ülkelerin yarattığı engeller ve kısıtlamalara maruz kalmaları, ihracatımızın olumlu seyrinin değişmesine neden olabilir.

DOST ÜLKELERİN TAVRI ANLAŞILIR GİBİ DEĞİL

UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, siyasi olarak ilişkilerin çok iyi olduğu ülkelerde yaşanan geçiş sorununun anlaşılır gibi olmadığını vurgulayan Nuhoğlu, “Türkiye’nin Macaristan, Kazakistan ve hatta Bulgaristan ile çok yakın ilişkide olduğunu izliyoruz. Ancak söz konusu ülkelerin sadece Türk araçlarına getirmiş oldukları kısıtlamalara bakıldığında durumu anlayamıyoruz. Türkiye olarak ihracat yapacaksak, bu ülkeyi ihracatla büyüteceksek bu sorunları aşmak zorundayız. İhracat yapmak kolay bir iş değil. Bunu başarıp taşıma sorunları ile boğuşmamız anlaşılır gibi değil, Okyanusu geçip derede boğuluyoruz” ifadelerini kullandı.