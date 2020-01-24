Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
122142
ALTIN
300.249
DOLAR
5.9403
STERLİN
7.7660
EURO
6.5530

İDO geleceğe nefes olmaya devam ediyor

Çevre duyarlılığını farklı projelerle sürdüren İDO, kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımı kapsamında, bu kez çalışanlarını ve ailelerini yeni bir Hatıra Ormanı oluşturmak üzere bir araya getirdi. Arnavutköy’de buluşan çalışanlar ve aileleri hep birlikte 2000 fidan dikti. İlk olarak 2009 yılında, Arnavutköy Fenertepe mevkiinde ilk Hatıra ormanını oluşturan İDO, 10. yıl anısına ikinci Hatıra Ormanı’na yine aynı bölgede Türkiye Denizciler Sendikası ile birlikte oluşturdu.

İDO geleceğe nefes olmaya devam ediyor

Çevre duyarlılığını farklı projelerle sürdüren İDO, kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımı kapsamında, bu kez çalışanlarını ve ailelerini yeni bir Hatıra Ormanı oluşturmak üzere bir araya getirdi. Arnavutköy’de buluşan çalışanlar ve aileleri hep birlikte 2000 fidan dikti. İlk olarak 2009 yılında, Arnavutköy Fenertepe mevkiinde ilk Hatıra ormanını oluşturan İDO, 10. yıl anısına ikinci Hatıra Ormanı’na yine aynı bölgede Türkiye Denizciler Sendikası ile birlikte oluşturdu.

24 Ocak 2020 Cuma 14:08
1242 Okunma
İDO geleceğe nefes olmaya devam ediyor

İDO çevre duyarlılığını devam ettirdiği projelerinde hız kesmiyor. Misafirlerine sunduğu hızlı ve keyifli yolculuklarla sektörünün lideri İDO, sosyal sorumluluk projelerine bu yıl da “Hatıra Ormanı” projesi ile destek verdi.

2009 yılında Arnavutköy Fenertepe mevkiinde ilk hatıra ormanını oluşturan İDO, bu yıl da Hatıra Ormanı’nın 10.yılı anısına yeni bir “Hatıra Ormanı” oluşturdu. İDO çalışanları ve aileleri Türkiye Denizciler Sendikası ile birlikte Arnavutköy Merkez bölgesinde ikinci “Hatıra Ormanı” için bir araya gelerek “Geleceğe nefes olalım” sloganı ile 2000 fidan dikti.

İDO Genel Müdür Vekili Murat Orhan, “İDO olarak geleceğe nefes olabilmek için tüm çalışanlarımız ve aileleri ile aynı çevre duyarlılığı içinde bir araya gelmekten çok mutluyuz. 2009 yılında Arnavutköy Fenertepe mevkiinde oluşturduğumuz ilk hatıra ormanımızın anısına 10. yılda ikinci “Hatıra Ormanı” için hep birlikte iki bin fidan dikmek hepimize büyük umut verdi. Kurumsal Sosyal Sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde ve çevre duyarlılığımızla diktiğimiz fidanların büyüyerek geleceğimize hayat vermesini diliyoruz” şeklinde konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yılın ilk büyük teslimatı sektöre canlılık getirdi
Yılın ilk büyük teslimatı sektöre canlılık getirdi
AZ-AL Turizm’e 41 adet Mercedes-Benz Sprinter teslim edildi
AZ-AL Turizm’e 41 adet Mercedes-Benz Sprinter teslim edildi
Fulda kamyon lastikleri kışa hazır
Fulda kamyon lastikleri kışa hazır

banner349

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim