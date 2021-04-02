Horoz Lojistik’ten Türkiye’nin önemli dağıtım merkezlerinden İzmir ve Mobilya sektörünün kalbi Kayseri’ye iki önemli yatırım!

Bu kapsamda; iş hacmi içinde de yüksek hacme sahip mobilya sevkleri için, mobilya piyasasının yüzde 30’unu karşılayan Kayseri’de 10 bin m²’lik kapalı alana sahip bir konsolidasyon merkezini ve 14 bin m² alana sahip mevcut İzmir Lojistik merkezinin yanı sıra Gaziemir’de 8 bin m²’lik yeni bir lojistik merkezini daha hizmete sundu.

Horoz Lojistik’in Kayseri Aktarma Merkezi sayesinde, mobilya siparişleri varış lokasyonlarına müşteri bazında konsolide edilerek sevk edilmeye başlanmış; İzmir tesisleri ile birlikte ise, dağıtım kapasitesi büyük oranda artırılarak dağıtımlar hızlandırılmış ve ilave olarak İzmir’den tüm Türkiye’ye çok seri ürün sevk edilmeye başlanmıştır.

2021 yılı içerisindeki yatırım planlarından bahseden Horoz Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Taner Horoz; “Son yıllarda büyüme trendinde olan e-ticaret sektöründe pandeminin etkisiyle daha da hızlı bir büyüme gerçekleşti. Özellikle büyük hacimli ürün gruplarında ticaretin önemli bir bölümü online alışverişler üzerinden gerçekleşmeye başladı. Toplam ticaret hacmi içinde internet alışverişinin bu denli artması ile birlikte, ürünlerin nihai tüketicilere ulaştırılması lojistik sektörü için çözülmesi gereken bir problem olarak ortaya çıkmıştır. Beyaz eşya, mobilya, hijyen ürünleri, elektronik, küçük ev aletleri vb. ürün gruplarını müşterilerin evlerine teslim eden firmamız da artan bu iş hacmi karşısında ilave yatırımlar kararı almıştır” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Anadolu Yakasında 18.000 m²’lik yeni bir çıkış merkezini devreye alan firma, Türkiye genelinde gayrisafi milli hasıladan en yüksek payı almış illerde bulunan 34 lojistik dağıtım merkezi sayısını artırarak yatırımlarına hız kesmeden devam etmektedir.