Horoz Lojistik’te Üst Düzey Atama!

Tolga Palabıyık; 1997 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde lisans öğrenimini tamamladıktan sonra 23 yıllık kariyer hayatını lojistik sektöründe önemli pozisyonlarda görev alarak sürdürmüştür.

1 Kasım itibarıyla Horoz Lojistik’teki yeni görevine başlayan Palabıyık, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı ve şirketin hizmet ağı ile ilgili yaptığı açıklamada;

“Uluslararası Karayolu Taşımacılığı hizmetimiz ile Türkiye ile Avrupa, İskandinavya, Baltıklar, Yakın ve Orta Doğu ile Kuzey Afrika ülkeleri arasında karayolu köprüleri kuruyoruz.

Bazı coğrafyalarda hizmetlerimizi kendi şubelerimiz üzerinden sunarken, birçok ülkede, o ülkenin önde gelen lojistik hizmet sağlayıcıları ile kurduğumuz acentelik ilişkileri ile, dünyanın önde gelen yüzlerce markasına, yüzlerce farklı şehirde, yerinde hizmet sağlamanın gururunu yaşıyoruz.” dedi.

Uluslararası Karayolu Nakliye Hizmetleri, Haftalık Düzenli Parsiyel Çıkışlar, 24-48 Saatlik Express Minivan Hizmeti, Düzenli Araç Takip ve Bilgilendirme Hizmeti, Yurtdışında Depolama, Toplama ve Dağıtım Hizmetleri, Özel Müşteri Hizmetleri, Güçlü Acente Ağı gibi fark yaratan çözümler sunduklarını dile getirdi.