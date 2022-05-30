Horoz Lojistik'ten Yeşil Lojistik Uygulamaları

Lojistik operasyonunun çevreye önemli bir etkisi bulunmakta, bu durum araçların, uçakların ve gemilerin ne kadar karbondioksit ürettiği göz önüne alındığında, yapılacak ufak değişiklikler bile ciddi boyutta çevresel katkı sağlamaktadır. Lojistik kaynaklı enerji tüketiminin neden olduğu çevre kirliliğinin de her geçen gün arttığı günümüzde. “yeşil lojistik kavramı” gün geçtikçe daha fazla önem taşımaktadır.

Kendi enerjisini üreten depolar

Farklı taşıma modlarında çevresel etkileri gözeterek yaptıkları çalışmalarda çevreye karşı duyarlılığıyla dikkat çeken Horoz Lojistik, depo alanlarını da güneş enerji panelleriyle kaplayarak depolarda kullandıkları enerjinin tamamını doğal kaynaklardan sağlamayı hedefliyor. Muğla’da bulunan Aktarma Merkezi’nde uygulamayı başlatan firma, 6000 m² alana sahip deposunda kullandığı elektriğin %100’ünü kendi üretiyor.

2030 yılına kadar yurt genelindeki tüm depolarını güneş enerji panelleri ile kendi enerjisini üreten alanlar olacağını hedeflediklerini bildiren Horoz Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Taner Horoz, çevre politikaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Horoz Lojistik olarak gelişen ve değişen gereksinimler paralelinde tüketici beklentilerinin ve isteklerinin artması, maliyetlerin azaltılması için bilinçli personel davranışını teşvik ederek “yeşil tedarik zinciri” uygulamalara ağırlık veriyoruz. Sosyal, çevresel ve ekonomik alanlardaki sürdürülebilirlik performansımızı geliştirebilmek için etkin operasyonel yapımızdan yararlanıyoruz. İklim değişikliğinin çevremiz üzerindeki olumsuz etkilerini azaltacak taşıma modellerini kullanıyoruz. Bu hususta üzerimize düşenleri yerine getiriyor, dijital ortamda karbon ayak izimizi hesaplayarak; asgari seviyeye düşürmek için taşıma faaliyetlerimizi bu çerçevede planlıyoruz. Uluslararası taşımalarımızda intermodal payımızı her geçen gün arttırarak daha az karbon salınımı yapıyoruz. Çevresel risklerimizi yönetmek amacıyla faaliyetlerimizde son teknolojik dijital yeniliklerden faydalanıyoruz. Gelecek dönemlerde gelişmiş enerji yönetim sistemleri ile elektrikli ve güneş enerjili araçlara ve farklı yeşil girişimlere odaklanan yeni bir değer zinciri oluşturulması ile toplam karbon ayak izinin önemli ölçüde azalacağına inanıyoruz.

Düşük emisyonlu çevreye duyarlı araçlar

Horoz Lojistik ve Horoz Bolloré Logistics olarak Türkiye’de atık yönetimini sürdürürken karbon azaltımını da gündemimizin ana maddelerinden biri yaptık. Yurt dışından hava veya denizyoluyla getirdiğimiz ürünlerin müşterilerimize teslimini hibrit araçlarımızla yapıyoruz. Yeşil lojistik çözümlerimiz için Ford hibrit transit kargo araçlarını seçtik. Euro 6,2 emisyon standartlarındaki araçlarla teslimat yapıyoruz. Hedefimizde sıfır emisyon araç yatırımları da var. Çevreyle dost ve daha yeşil lojistik çözümler sunmak temel amacımız” dedi.

Yaşanılabilir bir Dünya için çevre ile dost uygulamalar sürdürmeyi ilke edinen Horoz Şirketler Grubu, çevre yönetim sistemi politikası olarak ISO 14001 standardında çalışmalarını yürütüyor.