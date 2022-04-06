Horoz Lojistik, E-İhracatı 0-2 Kg bandının üzerine taşıyor!

E-ticaret ve e-ihracat ekosisteminin tüm paydaşlarının buluştuğu organizasyon hakkında değerlendirmelerde bulunan Horoz Lojistik İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gürkan Gürbüz, E-ihracat operasyonları ile ilgili de son gelişmeleri aktardı.

Türkiye’den ve dünyadan yaklaşık 1500 Katılımcının olduğu bu denli geniş kapsamlı bir organizasyonda Horoz Lojistik olarak bulunmaktan mutlu olduklarını ifade eden Gürbüz, sözlerine şöyle devam etti: “E-ihracat hizmeti veren bir firma olarak e-ticaretin farklı alanlarıyla ilgili yurtiçi ve yurtdışından birçok firma ile temas ettiğimiz bir organizasyon oldu. İhracat yapanların önünü açacak, yeni girişimcilere de vizyon oluşturacak hibrit teslimat modellerimizi anlatma şansı bulduğumuz organizasyondaki B2B masa uygulaması bizim açımızdan çok verimliydi. Horoz Lojistik taşımacılık ve depoculuk hizmetlerimizin yanında yeni teknoloji firmamız, TRADEPORT ve tam otomasyonlu e-ticaret depo hizmetlerimizi içeren E-DEPO oluşumlarımızı da geniş bir kitleyle tanıştırmış olduk.

Horoz Lojistik olarak E-ihracat hizmetimiz ile başta mobilya, otomotiv yan sanayi ve endüstriyel ekipmanlar olmak üzere hava yolu ile gitmesi mümkün olmayan, üreticilerimizin güçlü olduğu ürün gruplarını da öncelikle Avrupa ve tüm dünyada tüketicilerin evine kadar olan süreci zaten başlatmış bulunuyoruz. Sloganımız ‘E-İhracatı 0-2 Kg bandının üzerine taşıyoruz’

Yurt Dışı Pazar Yerlerine Entegrasyon, Online Mağaza Yönetiminde Danışmanlık, Kapınızdan Tüketiciye İzlenebilir Teslimat, Tüm Gümrük Süreçlerinin Yönetimi, İadelerin Alımı Depolanması Getirilmesi, Avrupa’da ve Türkiye’de Fullfilment Hizmetleri gibi tüm hizmetleri tek elden yönetiyoruz. Üstelik bunu sadece küçük ürünlerde değil büyük ve hacimli ürün gruplarında da sağlıyoruz. Kısacası lojistiği ve maliyeti e-ihracatın önünde engel olmaktan çıkartıyoruz” dedi.

Yurtdışı Pazar yerlerinin katılımı, farklı segmentteki firmaların birbirleriyle know-how paylaşımının Türkiye’nin e-ihracatı için son derece önemli olduğunu dile getiren Gürkan Gürbüz, “Tüm bunların anlatılmasına fırsat veren ve gelecek yol haritalarının çıkarılmasına katkı sağlayan bu organizasyonların devamlılığını diliyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.