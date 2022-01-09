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Horoz Lojistik Çalışanlarına Teşekkür İçin Yeni Yıl Yemeği Düzenledi!

Horoz Lojistik yöneticileri ve çalışanları yoğun ve zorlu geçen bir çalışma yılının ardından Kaya İstanbul Fair & Convention’da düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Lojistik 09.01.2022, 19:57
Horoz Lojistik Çalışanlarına Teşekkür İçin Yeni Yıl Yemeği Düzenledi!

Düzenlenen organizasyonda Horoz Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Taner Horoz, zorlu pandemi döneminde özverili çalışmalarından dolayı tüm çalışanlara teşekkür etti ve yeni yıla güzel bir başlangıç yapmak amacıyla böyle bir organizasyon düzenlediklerini belirtti.

80 yıldır lojistik sektöründe öncü ve yenilikçi bir firma olarak hizmet verdiklerini dile getiren Taner Horoz, “Horoz Ailesi olarak kısa bir sürede yeni iş modellerini ve uygulamaları devreye soktuk.  Özel ve iş yaşamlarımızda standardın dışında gelişen değişiklikler olurken sürecin insan ve iş üzerinde yarattığı yıpratıcı etkilerini hep birlikte yaşadık. Yöneticilerimiz ve saha çalışanlarımız ile önemli başarılara imza attık, atmaya da devam ediyoruz. Lojistik sektörü olarak sorumluluğu ağır bir iş yapıyoruz. Pandemi sürecinde daha da artan sorumluluk bilincimizle tedarik zincirinin aksamaması için gece gündüz demeden çalıştık. Bu gece koca bir yılın stres ve yorgunluğundan uzaklaşıp yeni bir yıla daha güzel başlangıçlarla merhaba demek için bir aradayız. Bu vesile ile hepimize sağlıklı ve başarı dolu bir yıl diliyorum.” dedi.

30, 20 ve 15 yıl gibi uzun süreli çalışanların plaketlerinin de verildiği organizasyon için açıklama yapan İnsan Kaynakları Direktörü Aytüm Engerek ise, ‘Bu zor dönemde çalışanlarımızın da moral toplaması önemli. Horoz Lojistik ailesinin birlik ve bütünlük bilinciyle özverili çalışması takdire değer.’ şeklinde açıklama yaptı.

Sanatçı Sibel Tepe’nin şarkılarıyla katkıda bulunduğu geceye ayrıca Horoz Lojistik İcra kurulu başkan yardımcıları Gürkan Gürbüz ve Aykut Aygüven, Yurtiçi Grup Başkanı İlker Özkocacık ve Horoz Bollore Genel Müdürü Hakan Yaman da katılım gösterdi.

Ali Tınaz’ın sunuculuğunda eğlenceli bir tombala çekilişi yapılarak kazananlara ödülleri, üst düzey yöneticiler tarafından verildi. Aynı anda iki kişinin tombala yapması ise gecenin sürprizlerindendi. Kurumsal İletişim Departmanı tarafından düzenlenen etkinlikte büyük ödülün de ikiye çıkartılması büyük alkış aldı.

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