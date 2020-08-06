Hopaport’ta eğitimler ara vermeden devam ediyor

Hayati Akbaş

HOPA-Son yıllarda gerek yaptığı yatırımlar ve gerekse sürekli artan iş hacmi ile dikkatleri üzerine çeken HOPAPORT’ta diğer taraftan kendi bünyesinde Genel Müdüründen saha çalışanına kadar tüm departmanlarda çalışanlara yönelik Tatbikat ve eğitimlerde ara vermeden devam ediyor.

HOPAPORT’ta bu defa da ISG Uzmanı Emine Gümüşkaya koordinesinde ISO Yönetim sistemlerine yönelik eğitim verildi. Yaşam ISG Merkezi Genel Müdürü Selçuk Özdemir ve Uzman Müdür Jale Atacan tarafından verilen eğitime Genel Müdür Meriç Burçin Özer ve departman müdürleri ve diğer çalışanlar katıldılar.

Eğitim hakkında bilgi veren Genel Müdür Özer Eğitim süresince Yeşil Liman Yönetim Sistemleri, Kalite ve çevre İş sağlığı ve güvenliği ve yeni sistemler hakkında oldukça verimli bilgiler edindiklerini ifade ederek “Biliyorsunuz Yeşil Liman sertifikasını geçtiğimiz yıllarda HOPAPORT olarak almıştık. ISG Yönetim sisteminin adı ISO 18001 yerine 2021 Nisan ayından ISO 45001 olarak yenilenecek. 2021 yılı Ocak ayında yapılacak olan denetimler öncesi şimdiden bu konuda tüm departman müdürlerimiz ve çalışanlarımızla uyum sağlama adına bu eğitimlerden geçiyoruz.

HOPAPORT olarak her geçen yükselen haraketliliğimize paralel olarak önceliğimiz geçmişte olduğu gibi bugünde yarında İnsan sağlığı ve güvenliği önceliğimiz olmaya devam edecektir. Bakanlığımızın ve Liman Başkanlığımızın bizlere bildirdiği son gelişmeler ve yönergelerin gereğini yerine getirmeye azami dikkat gösteriyoruz. Bu konuda İK Müdürümüz Sayın Turan Kılıç ve departman çalışanları ile ISG Uzmanımız Sayın Emine Gümüşkaya’ya bu konuda gösterdikleri azami hassasiyeti için teşekkür ediyorum.” diye konuştu.