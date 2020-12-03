HOPAPORT YILIN SON AYINA GİRERKEN HEDEFİNE BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI

Ülkemizin ve Bölgemizin önemli limanları arasına girmeyi başaran HOPAPORT yılın son ayına girerken liman hareket bilgilerini kamuoyu ile paylaştık.

Ocak-Kasım döneminde HOPAPORT toplam 189 gemiye ev sahipliği yaparken toplamda 901.035 ton yük elleçlemeyi başardı ve bu rakamla önüne koyduğu 1 milyon ton hedefine de yaklaşmayı başardı.

Bu başarı da HOPAPORT olarak önüne koyduğu ürün çeşitliliğini artırma projesinin bir sonucu olduğunu söyleyen Genel Müdür Meriç Burçin Özer, 2020 yılında 18 değişik kalemde ürün elleçlediklerini, 2021 yılında bu rakamı 25’e kadar yükseltme anlamında çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini söyledi. 11 aylık dönemde liman tarihinin en yüksek elleçleme rakamına Haziran ayında 111.546 ton ile ulaştı. Temmuz ayında bu rakam 107.914 ton oldu.

HOPAPORT’ta yılın 11 ayında 257.141 ton ile en yüksek elleçlenen ürün kömür oldu. Bunu 151.850 ton ile Bakır konsantresi, 144.045 ton ile Silis madeni ve 85.660 ton ile de Pirit Konsantresi takip etti. 11 aylık dönemde 296.147 ton İthalatın gerçekleştiği HOPAPORT’ta 384.665 ton Kabotaj yükleme ve 107.467 ton Kabotaj tahliye, 77.914 ton transit boşaltma ve 36.150 ton Transit yükleme gerçekleştirildi.

HOPAPORT Liman sahasındaki tüm terminallerde ciddi bir masraf edilerek yangın söndürme sistemlerinin yenilenmesine paralel, Tank terminali de bulunan tüm tanklar yeniden bakımdan geçirilerek söndürme sistemleri de komple yenilendi. Bu çalışmalara paralel tank terminali Haziran ayı içinde 23 bin ton motorin getirilerek tanklara alınması liman açısından oldukça önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

Çimento Terminali ve Tahıl Terminalinde bulunan silolarında komple olarak kullanıldığı ve dolu olduğu açıklanırken, liman sahasında bulunan tüm kapalı ambarlarında kullanıldığı bilgisi verildi.

HOPAPORT’un yeni projelerinden olan ve 2021 yıllında hizmete sokulması planlanan LPG terminalinde tüm izinlerin alındığı ve İhtisas gümrüklü limanlar arasına Hopa Limanının da alındığı açıklandı.

HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin Özer yılın ilk ayında hedeflerine ulaştıklarını, ikinci 6 ayda da asıl hedef olan toplamda 1 milyon ton yük elleçleme rakamlarına 11 ayında 901.000 ton ile yaklaştıklarını ifade ederek, temel hedeflerinin ürün çeşitliliğini artırarak limandaki genel haraketliliği sürekli kılmak olduğunu söyledi. 2020 Kasım ayı sonu itibariyle bunda başarı gösterdiklerin, Limanlarına gelen gemilerin artık tonajlarının 25 bin ton gibi rakamlara ulaşmasının da bu başarıyı yakalamada önemli rol oynadığını ifade etti.

Ülkemizin Dünya ülkeleri gibi ciddi bir salgın tehdidi altında bulunduğunu, alınan tedbirlerle salgınında önemli sayılabilecek oranda önüne geçilebildiğini, ancak son aylarda yaşanan ikinci dalga salgına karşı HOPAPORT olarakta gerekli tüm tedbirleri aldıklarını ifade ederek “Bu şartlar altında HOPAPORT’un iş haraketliliğini artırmayı başarmasının çok önemli olduğunu ifade etmek isterim. Bunda Lojistik departamımızın gayretli çalışmaları, diğer departmanlarımızın da bu çalışmaya azami desteği vermesi başarıyı da beraberinde getirmektedir.

HOPAPORT olarak paydaşlarımızla koordineli çalışmanın da bu başarı da önemli olduğunu düşünüyorum. Hopa TSO’nun çalışmalarımıza verdiği moral destek ve özellikle S.S Hopa Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi başkan ve yönetimi ile tüm şoför dostlarımızın bu süreçte koordineli ve özverili çaba ve çalışmalarıda bizler açısından teşekküre layıktır. HOPAPORT’un çalışması demek zincirleme bir halka olan nakliyecisinden oteline, lokantasından taksicisine, konfeksiyonunda berber esnafına, nalburundan komisyoncusuna, gümrük işleri yapan arkadaşlarımıza kadar çok çeşitli alanlarda iş haraketliliğine katkı sunmaktadır. 100’un üzerinde çalışanımızla ve bu çalışanlarımızın aileleri ve çocuklarını da düşünürsek istihdama da ciddi katkı sunmaya çalışıyoruz. Genel olarak düşünüldüğünde Ülkemiz, Bölgemiz, İlimiz ve Hopa’mız ekonomisine katkı sunma adına yorulmadan, sürekli üretme adına mesai arkadaşlarımızla çalışarak bu başarıyı yakaladık ve hedefimize de bu düşüncelerle ulaşacağız” dedi.

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