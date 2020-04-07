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Hopaport'un acı günü

HOPAPORT çalışanlarından Vinç Operatörü Tarık Uzuner’in hayatını kaybetmesi büyük üzüntü yarattı.

Hopaport'un acı günü

HOPAPORT çalışanlarından Vinç Operatörü Tarık Uzuner’in hayatını kaybetmesi büyük üzüntü yarattı.

07 Nisan 2020 Salı 13:13
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Hopaport'un acı günü

HOPAPORT çalışanlarından Vinç Operatörü Tarık Uzuner’in hayatını kaybetmesi büyük üzüntü yarattı. Hopa Limanında çalışma arkadaşlar ile dinlenme sırasında fenalaşan Tarık Uzuner (48)’in yardımına HOPAPORT Acil Müdahale ekibi personeli gelerek ilk yardımı yaptı. Bu arada çağrılan 112 acil Ambülans ekibinin gelmesi ile sağlıkçılar Uzuner’e müdahale ettiler ve Hopa Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdılar.

Tarık Uzuner’i yeniden yaşama döndürmek için burada yapılan bütün müdahalelere rağmen Uzuner kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tarık Uzuner’in vefatı ailesi ve HOPAPORT’ta duyulması büyük üzüntü yarattı.

Tarık Uzuner’in Ortahopa Camiinde kılınan cenaze namazı ardından Kavak dibinde bulunan aile mezarlığında toprağa veridi.

Son Güncelleme: 07.04.2020 13:31
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