Hopaport, Solonport ile daha da güçlendi.

SOLONPORT direktörü Yelda Okşak ve Proje koordinatörü Arzu Göç HOPAPORT’u ziyaret ederek sistemin yerinde yeniden denetimini geçekleştirirken, Genel Müdür Meriç Burçin Özer ve Bilgi İşlem Departman sorumlusu İsmail Serkan Temelkaya ile bir araya geldiler. Yapılan toplantıda halen uygulanmakta olan Otomasyon sistemi değerlendirildi ve yeni döneme ilişkin projeler ve beklentiler üzerine karışlıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Türkiye’deki Limanlar içinde Genel Kargo ve Dökme Yük limanı olarak Türkiye’de TOS sistemi ile Araç Geçiş sistemi tamamen entegre çalışan ilk liman olan HOPAPORT’ta, kapılar kesintisiz %99 performansla otomatik yönetilirken, Terminal ve rıhtım operasyonları araç geçiş sistemi ile entegreli olarak otomatik yönetilmektedir.

HOPAPORT’TA Terminal ve rıhtım operasyonları araç geçiş sistemi ile entegreli olarak otomatik yönetilmekte, Gümrük amaçlı limana giren araçların tahsilat işlemleri ve kontrolleri geçiş sistemi ile entegre çalışmaktadır.

Otomasyon sistemi sayesinde tüm araç giriş ve çıkışlar Portal Modülü üzerinden anlık 7/24 izlenebilmektedir. SOLONPORT Otomasyon sisteminin limanda %99 başarı ile uygulanmakta olduğunun değerlendirildiği toplantı sonunda Genel Müdür Özer sistem kurucusu SOLONPORT direktörü Yelda Okşak ve Proje Koordinatörü Arzu Göç’e ve Liman Bilgi İşlem Departman Sorumlusu İsmail Serkan Temalkaya’ya teşekkür etti.