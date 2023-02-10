Hopaport da depremzedelerin yanında

Ülkenin Güneydoğu ve Akdeniz bölgesindeki 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Türkiye tarihinin en büyük depremi olarak kayıtlara geçen afet sonrası yardımlar çığ gibi büyüyor.

Deprem bölgesine yapılan yardımlar kapsamında Artvin’in Hopa ilçesinde bulunan Park Denizcilik Ve Hopa Liman İşletmeleri (HOPAPORT) de destekte bulundu.

HOPAPORT’tan yapılan açıklamada yardımların toplanmaya devam ettiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı: “HOPAPORT olarak bir nebzede olsa desteğimiz olsun diye Genel Müdürümüz Sayın Meriç Burçin Özer'in talimatları doğrultusunda başlattığımız yardım kampanyamıza tüm çalışanlarımız destek vermeye devam ediyor. HOPAPORT şirketi olarak bizde kampanyaya verdiğimiz destekle alınan gıda malzemeleri, ıslak mendil, çocuk bezi, konserve, çocuk maması, bakliyat, zeytin, helva, temel bakım malzemeleri ve çorap olmak üzere alınan malzemelerle birlikte yardım bölgesine gönderilmek üzere paketlenmeye devam ediyor.

Yardım kolilerimiz en kısa zamanda AFAD koordinesinde deprem bölgesine gönderilecektir. Acımız büyük, hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.”