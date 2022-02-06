Hopaport 2021 Liman Genel Bilgilerini Kamuoyu İle Paylaştı

HOPAPORT’a 2021 yılında 150 gemiye hizmet verilirken toplamda 676.007 ton yükün elleçlendi. Limanda özellikle yılın sonunda Kasım ayında 99.552 ton yük elleçlenmesi ile yılın en çok işlemi yapıldı.

HOPAPORT’ta 2021 yılında 258.464 ton ithalat yapılırken, transit yükleme ve boşaltma rakamları da toplamda 51.185 ton olarak gerçekleşti. HOPAPORT’ta 2021 yılında 336.225 ton kabotaj yükleme yapılırken, 30.133 ton kabotaj tahliye işlemi gerçekleştirildiği açıklandı.

Pandemi sürecinin Limandaki hareketlerde önemli bir olumsuz etki yarattığı belirtilen açıklamada buna rağmen yapılan işlemlerin yine de bir başarı olduğu ifade edilerek yıl içinde en düşük işlemin Mayıs ayında 24.307 ton ve Ekim ayında da 36.312 ton olarak gerçekleştiği, buna rağmen Haziran ayında 82.503 ton ve Kasım ayında da 99.552 ton işlem ile yılın en çok işlemlerinin yapıldığı belirtildi.

HOPAPORT Liman sahasındaki tüm terminallerde ciddi bir masraf edilerek yangın söndürme sistemlerinin yenilenmesine paralel, Tank terminali de bulunan tüm tanklar yeniden bakımdan geçirilerek söndürme sistemleri de komple yenilendiği ve uzun bir aradan sonra Tank Terminalinde 22.934 ton’luk işlem gerçekleştirilmesinin kendileri açısından önemli bir gelişme olduğu ifade edildi.

Çimento Terminali ve Tahıl Terminalinde bulunan silolarında komple olarak kullanıldığı ifade edilen açıklamada, Liman sahasında bulunan tüm kapalı ambarlarında hizmete alındığı ve çeşitli ürünlerin bu ambarlarda depolanmaya devam edildiği belirtilen açıklamada, Pandemi sürecinin etkisi ile kullanıma hazır hale getirilen LPG terminalinin işletilmesi konusundaki görüşmelerin 2022 yıllına sarktığı ve bu terminalin en kısa sürede işletilmesinin 2022 hedeflerinin başında geldiği ifade edildi.

HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin Özer 2 yılı aşkın bir süredir yaşanan Pandemi sürecinin Ülkemizdeki tüm sektörleri olumsuz etkilemesine paralel Denizcilik sektörünü de etkilediği, buna rağmen sektörün büyük özveri göstererek haraketliliğin devam ettirilmesini sağlama adına ellerini taşın altına sokarak çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

HOPAPORT olarak bu süreçten kendilerini de etkilendiğini ifade ederek, bu süreci tasarruf tedbirlerini devreye sokarak ama hiçbir personelini istifa ve emeklilik haricinde işten çıkartmadan süreci bugünlere kadar taşıdıklarını söyledi.

Asıl hedeflerinin limanda ürün çeşitliliğini artırmak olduğunu ve her yıl da değişik ürünleri limana gelmesini sağlayarak krizden en az etkilenmeye çalıştıklarını ifade eden Genel Müdür Özer “Her yıl bu konuda yeni yeni adımlar atıyoruz. Temelde birkaç kalemde işlem yapılan limanımızda bugün 15 değişik kalemde ürün elleçlemesi yapılmasını başardık, 2022 yılında bu sayıyı daha artırma adına Lojistik departmanımızla ara vermeden çalışmamıza devam ediyoruz” diye konuştu.

“Limanımıza artık gelen gemilerin tonajlarının da yükseldiğini” ifade eden Genel Müdür Özer “Bizde tüm departmanlarımız ve saha çalışanlarımızla 7/24 hizmet verebilecek konumda tonaj ayrımı gözetmeksizin hizmete hazırlıklıyız. Yakın zamanda büyük tonajlı proje kargo yüklerinin elleçlemelerini başarıyla gerçekleştirdik ve 2022 yılında da böylesi yüklerin limanımız üzerinden tahliyesi anlamında görüşmelere devam ediyoruz. Özellikle Liman İşletme süremizin uzatılması ile artık 2022 yılında ileriye dönük projelerimizi yeniden masaya yatırarak değerlendirmeye başlayacağımız bir yıl olacaktır.

Bu arada gerek Hopa Ticaret ve Sanayi Odasının çalışmalarımıza verdiği destek, S.S Hopa Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ve Hopa Nakliye sektöründe çalışmalarımıza verdiği moral destek ile bizlerde 2022 yılında çalışmalarımızın ivmesini de yükselteceğimiz bir yıl olacaktır.

HOPAPORT olarak 100’un üzerinde çalışanımızla ve bu çalışanlarımızın aileleri ve çocuklarını da düşünürsek istihdama da ciddi katkı sunmaya çalışıyoruz. Genel olarak düşünüldüğünde Ülkemiz, Bölgemiz, İlimiz ve Hopa’mız ekonomisine katkı sunma adına yorulmadan, sürekli üretme adına mesai arkadaşlarımızla tüm zorluklara rağmen çalışmalarımıza ara vermeden çalışacağımız bir yıl olacaktır. Bizi takip etmeye devam edin” açılaması yaptı.