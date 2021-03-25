HOPA’LI NAKLİYECİLER SORUNLARINI TSO’DA GÖRÜŞTÜLER

HOPA-Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Lojistik sektöründe faaliyet gösteren C2 yetki belgeli üyeleriyle bir araya gelerek son dönemde yaşanan gelişmeleri ve artan sıkıntıları masaya yatırdı.

Hopa TSO ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, Meclis Başkanı Gökhan Bıyıklı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şükrü Aydemir ve Firma temsilcileri katıldı.

Toplantıda ilk olarak bir süredir bitmiş olan Geçiş Belgeleri ele alınırken konu hakkında ilgili mercilere gerekli başvuruların yapıldığı Başkan Akyürek tarafından katılımcılara aktarıldı.

Yapılan değerlendirmede katılımcılar firmalarının gümrüklerde karşılaştığı sorunlar, Kafkas Cumhuriyetlerine gerçekleştirdikleri taşımalarda karşılaştıkları zorluklar ve ülkemize boş girip yük alan yabancı plakalı araçların ticari faaliyetlerine olumsuz etkileri hakkında bilgi paylaştı. Sektörde dip noktasına ulaşmış olan taşıma bedellerinin özelikle yabancı plakalı araçlar tarafından yapılan ucuz taşımalardan kaynaklandığını dile getirdiler. Türk plakalı araçlar Kafkas ülkelerine yaptıkları taşımalarda diğer yabancı ülkelerin araçlarından daha fazla bedel ödemek zorunda kaldıklarına dikkat çeken nakliyeciler, bu durumun Türkiye’de tam tersi olduğunu vurgulayarak yabancı araçların köprü ücreti, ayakbastı ücreti ödemedikleri hatta kesilen trafik cezalarını ödemeden ülkeden çıkarabildiklerine söylediler. Bu nedenlerle ucuz fiyat tekliflerinde bulunarak sektörde faaliyet gösteren firmalarımızın zorluk yaşamasına neden olduklarını ifade ettiler.

Akyürek bu hususlarda girişimlerin daha önce de gerçekleştirildiğini söyleyerek ilgili makamlara durumun tekrar tekrar anlatılmaya devam edileceğini ifade etti. Sektörün ayakta kalabilmesi için yabancı plakalı araçlara yük vermek yerine sektör temsilcilerinin dayanışma içerisinde olmaları gerektiği fikrini katılımcılarla paylaştı.