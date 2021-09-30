Hopa TSO BTK demiryolu hattı ve lojistik sektörü toplantısına ev sahipliği yaptı

Hayati Akbaş

HOPA-Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Atatürk Konferans Salonunda Kars-Bakü-Tiflis demiryolu hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Düzenlenen toplantıda TCDD Taşımacılık A.Ş. Sivas Bölge Müdürü Abdulkadir Taş ve TCDD Taşımacılık A.Ş. Kars Lojistik Müdürü Muharrem Toraman katılımcılara bilgi verdi. Toplantıya Sarp Gümrük Müdürü Eşref Ateş, Bölge Oda Başkanları ve Meclis üyeleri, Sivil Toplum Örgütü Başkanları ve Lojistik Sektör Temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Hopa TSO Başkanı Osman Akyürek ‘Geçmişi Osmanlı İmparatorluğuna kadar dayanan Devlet Demiryolları daha çok yabancı ülke girişimcileri tarafından yap-işlet modeli uygulanarak hayata geçirilmiştir. Cumhuriyet sonrası 1924 yılında yayınlanan kanun ile demir yolları devletleştirilmiş olup yapımı da devlet tarafından devam ederken 2013 yılında Türkiye Demir Yolu Ulaşımının devlet tekelinden çıkarılarak serbestleştirilmesiyle 600 Lokomotif ve 15.000 Vagon sayısına ulaşarak Avrupa, Asya ve Ortadoğu’ya yük taşımacılığı yapmaktadır.

Bugün bir araya gelmemize vesile olan 2017 yılında de yapımına başlanıp bugün aktif olarak faaliyete geçen Kars-Tiflis-Bakü Demir Yolu Hattı aynı zamanda demir İpek Yolu Hattı olarak da anılmakta olup kara nakliyesi hususunda daha ucuz taşımacılığın ihracatımızı ve dış ticaretimizi olumlu etkileyeceği bilinciyle bir aradayız.

Biz Hopa Ticaret ve Sanayi Odası ve Bölge Ticaret ve Sanayi Odaları olarak Devlet Yetkilileri, Hopa Limanı, Nakliye Sektörü Üyelerimizle birlikte görüş birliği içerisinde demiryolu nakliyesinin tamamlayıcı unsuru olmasını istediğimiz Hopa limanı ve Sarp Sınır Kapısını, Kars-Bakü-Tiflis hattında daha etkin bir rol alması için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bugün burada kazan kazan politikasıyla işbirliği projeleri geliştirerek Hopa’dan Kars’a Kars’tan Hopa’ya önemli bir ticaret ağının kurulacağı kanaatindeyiz.’ İfadelerini kullandı.

Başkan Akyürek’in konuşmasının ardından sözü Artvin Sarp Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdür Vekili Nadir Özyılmaz’a bıraktı. Veteriner Özyılmaz, sınır kapılarında hayvan geçişleri hakkında bilgi verdi. Canlı hayvan ithalatı ve ihracatında prosedürler gereği sorun yaşanmaması için dikkat edilmesi gereken hususları aktararak işlemler öncesi kendilerine ulaşılarak fikir alınabileceğini ifade etti.

Daha sonra TCDD Taşımacılık A.Ş. Sivas Bölge Müdürü Abdulkadir Taş detaylı bir sunum gerçekleştirerek ‘İlk defa farklı bir ilde tanıtım yapıyorum. Kurumumuz 165 yıllık bir kurum. En büyük atılımımız Kars-Tiflis-Bakü demiryolu hattı temeli 2017 yılında Kars’ta atılmıştır. 829 kilometrelik Kars-Bakü-Tiflis demiryolu ağının 78 kilometresi Kars, 246 kilometresi Gürcistan, 504 Azerbaycan tarafındadır. Bu vesileyle Çin’den yüklenen bir mal bu hat aracılığıyla Mersine kadar gelmiştir. Ayrıca sinyalizasyon ve elektrifikasyon geliştirme çalıştırmalarımız devam etmektedir. Hopa Limanı Kars’a en yakın liman ve potansiyeli olan bir şehir. Bununla alakalı olarak yurtiçi dağıtım Kars’tan nasıl yapılabilir düşünmeliyiz.’ ifadelerini kullandı.

Sunumların ardından gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde katılımcılar sekterleri ile ilgili faaliyete geçirilen Kars-Tiflis-Bakü Demir Yolu Hattının potansiyel iş imkânları veya olumsuz olabileceğini düşündükleri noktalar hakkında görüşlerini ve sorularını paylaştı. Soru cevap bölümünde Genel Müdürü Meriç Burçin Özer de yer alarak konu hakkında yaptığı değerlendirmede ‘bizim işimiz mevcut yük potansiyelini artırmak. Avrupa’dan Çine, Çin’den Avrupa’ya nasıl bir pazar politikası izleyebiliriz. Batum ve Poti limanları bizler için örnek olabilir. Geçmişte İran’a yapılan ticaret Van üzerinden yapılırken şimdi bize daha yakın olan Kars’tan olabilir.’ İfadelerine yer verdi.

Toplantı gerçekleştirdiği kapsamlı sunumları ve ilçe ziyareti anısına TCDD Taşımacılık A.Ş. Sivas Bölge Müdürü Abdulkadir Taş’ a plaket takdim edilmesinin ardından sona erdi.