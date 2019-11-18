Hopa limanında gerçeği aratmayan tatbikat yapıldı

Hayati Akbaş

HOPA-Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS Code) gereğince her takvim yılında icra edilmesi gereken tatbikat Park Denizcilik ve Hopa Liman İşletmeleri A.Ş. tarafından işletilen Hopa Limanında gerçekleştirildi. Tatbikat Hopa Gümrük Müdürlüğü, HOPAPORT, Hopa Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik Bot komutanlığı, İlçe Emniyet müdürlüğü, Hopa İlçe Sağlık grup başkanlığı, TEPE RSO (Tanınmış Güvenlik Organizasyonu) ve Hopa Limanı Güvenlik birimi koordinesinde gerçekleştirildi.

Tatbikata, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, Hopa Liman Başkanlığı, HOPAPORT Güvenlik yetkilileri,, Gümrük muhafaza kısım amirleri, HOPAPORT işletme birim müdürleri ve Liman Güvenlik sorumluları, Liman Güvenlik Amiri Hüseyin Yalçın ve Güvenlik Personeli katıldılar.

HOPAPORT Operasyon Rıhtımında gerçekleştirilen tatbikat ile ilgili bilgi veren Liman Güvenlik Amiri Hüseyin Yalçın gerçekleştirilen tatbikatın liman tesisine karşı güvenlik tehditlerinin önlenmesi ve karşı tedbirlerin geliştirilmesi, Sahil Güvenlik Hopa Bot Grup Komutanlığı İlçe Jandarma Komutanlığı, Hopa Sağlık Grup Başkanlığı ve Hopa Liman Başkanlığı arasında koordinasyon ve iş birliğinin geliştirilmesi maksadıyla yapıldığını belirtti.

TATBİKATTA HOPAPORT’A SABOTAJ DÜZENLEMEYE ÇALIŞAN 2 ZANLI YAKALANDI

Hopa Limanı ana operasyon terminalinde gerçekleştirilen Tatbikata Hopa Limanı saha alanı içinde şüpheli bir paketin konulduğunun ve paketi koyan zanlıların botla kaçmaya çalıştığının bildirilmesi üzerine başlandı. Liman Güvenlik Kamera kayıtlarının izlenmesi ile Şüpheli paketi koyan şahısların tespit edilmesi ardından şahısların yakalanmasına yönelik liman sahasında Sahil Güvenlik Bor Komutanlığı ve Liman Güvenlik birimlerince gerçekleştirilen operasyonda şahıslar kaçtıkları botla liman sahasından çıkmadan yakalanarak ilgili güvenlik birimine teslim edildi.

Güvenlik birimleri yakalanan kişilerin hareketlerinden şüphelenerek Liman İdare binası etrafında güvenlik önlemlerini artırarak ikinci bir şüpheli paket araması yaptılar. Bu arama sonrası idare binası yanında bulunan trafo yanında ikinci bir şüpheli paket bulundu. Pakette bomba bulunmaması tatbikatı izleyenlere de rahat bir nefes aldırdı.

TEPE GÜVENLİK “HOPAPORT’TA HER TÜRLÜ OLASILIK DÜŞÜNEREK TEDBİRLER ALINMIŞ VE PERSONEL BUNA GÖRE EĞİTİLMİŞTİR”

Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS Code) çerçevesinde HOPAPORT’ta gerçekleştirilen Tatbikatı organize eden ve senaryoyu kurup hayata geçiren TEPE Güvenlik sorumlu Müdürü Bilgin Çaşkurlu şu bilgileri verdi: “ISPS Kod gereği Uluslararası sefere açık her liman tesisinde yılda bir defa tatbikat mecburiyeti yasa gereğidir. Bu tatbikatta yıllık eğitimlerin pratikte uygulanması bizler açısından esas alınmıştır.

HOPAPORT Liman sahasında yapılan tatbikatta Limana dışarıdan gelebilecek tehditlere karşı Liman Güvenlik ekibinin aldığı önlemler uygulamalı olarak pratikte tatbik edilmiştir.

Çeşitli kurumların koordinesi ile gerçekleştirilen tatbikatta Muhabere usulleri ve muhabere cihazlarının yeterlililiğ, Liman tesis güvenliği ile yerel otoriteler arasındaki işbirliği ve koordinasyon usulleri, Personelin acil durumlar karşısında reaksiyonları, Liman Güvenlik Cihazlarının yeterliliği, Güvenlik planında yer alan hususların yeterliliği, Güvenlik seviyesi 2 ve Güvenlik seviyesi 3’te alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi gibi deneyimler temel amaç edinilmiştir.

HOPAPORT GENEL MÜDÜRÜ ÖZER “GÜVENLİĞİMİZ HER ZAMAN ÜST DÜZEYDEDİR”

Tatbikat sırasında Azerbaycan’da bir iş gezisinde bulunan HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin Özer dönüşte yaptığı açıklamada Hopa Limanı Güvenlik personelinin her türlü olumsuz bir gelişmeye, terör eylemi ve sabotaj girişimine karşı 24 saat hazır konumda olduğunu ifade ederek “Bu tatbikat, gemi ve liman tesislerine karşı güvenlik tehditlerinin önlenmesi ve karşı tedbirleri geliştirilmesi için, uluslararası sefer yapan gemi ve bu gemilere hizmet veren liman tesisine yönelik olarak oluşturulan, Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik (ISPS) Kod’un Türk Bayraklı gemilerde ve Türkiye’nin deniz yetki alanı içersinde yer alan liman tesislerinde etkin olarak uygulanmasının sağlanması, gereken tedbirlerin zamanında alınması, istihbaratın (bilgi akışının) tam ve doğru merkezlere ulaşmasının sağlanması, ISPS kod’un öngördüğü yükümlülükler çerçevesinde, Kod’un uygulayıcıları arasında koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi, olası bir güvenlik tehdidine karşı hazırlıklı olunması, ulusal bazda deniz güvenliği konusunda farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenmiştir. Tatbikata destek veren tüm birimlere, liman başkanlığına, Gümrük müdürlüğümüze, Sahil Güvenlik bot komutanımıza, Jandarmamıza, sağlıkçılarımıza, TEPE Güvenliğe ve Hopa Limanı Güvenlik görevlilerimize teşekkür ediyorum” dedi.