HOPA İŞ DÜNYASI DA "TABLETİN BENDEN" DEDİ

Artvin Valisi Sayın Yılmaz Doruk'un himayelerinde Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, ilimiz genelinde uzaktan eğitime ulaşmakta sınırlılıkları bulunan öğrencilerimize tablet bilgisayar sağlamak amacıyla 28 Eylül tarihinde başlatılan "Tabletin Benden Bağış Kampanyası" hayırsever vatandaşlarımızın katılımlarıyla devam ediyor.

Hopalı hayırsever iş adamları Serdar Özbayraktar, Murat Özçep, Osman Demircioğlu, Hakan Bayraktar, Hopa Kaymakamı Sayın Abdurrezzak Canpolat'ın kabulleri ve İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Aydın'ın katılımları ile düzenlenen programda 33 tablet bilgisayardan oluşan yardımda bulundular.

Ayrıca Hemşinliler Hizmet Vakfı tarafından kampanyaya bağışlanan 100 adet tablet, vakfı temsilen programa katılan iş adamı Kemal Gazioğlu tarafından teslim edildi.

Programda konuşan Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, Artvin Valiliği Tabletin Benden Kampanyasına göstermiş oldukları destek dolayısıyla hayırsever iş adamlarına ve Hemşinliler Hizmet Vakfı temsilcilerine teşekkürlerini iletti.

Tabletleri teslim alma programında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, Hopalı hayırsever iş adamlarına, Hemşinliler Vakfı Başkanı hayırsever iş adamı Necmettin Aydın, Vakıf Sekreteri Metin Küçük, Hemşinliler Hizmet Vakfı Hopa temsilcileri Nurettin Yalçın ve Yücel Akbıyık'a teşekkürlerini ileterek bugün toplam 133 adet tabletin kampanyaya bağışlandığını belirtti. Acar, "Bu tabletler öğrencilerimize ulaştığında uzaktan eğitimdeki verimliliği daha da arttıracağız" dedi.