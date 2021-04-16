Hızlı ve Profesyonel Türkmenistan Nakliye Hizmeti

Firma ülkemizde bulunan birçok hareket noktasından Türkmenistan’ın birçok şehrine taşımacılık süreçleri gerçekleştirmektedir. Bu doğrultuda;

Aşkabat nakliye hizmetleri

Türkmenabat nakliye

Daşoğuz nakliye

Tejen nakliye

Türkmenbaşı Nakliye gibi birçok farklı şehre lojistik hizmetleri sürdürmektedir. Bu doğrultuda hem parsiyel hem de frigo yük taşımacılığı başta gelmek üzere birçok alanda farklı türden yüklerin taşınmasını hedeflemektedir. Müşterisinin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda hizmet ağını genişleterek, hedefe yönelik çalışmalar geliştirmektedir. Bu noktada müşterisine ihtiyaç duyduğu araç kapasitesini ve nakliye güzergahını sunarak alanında örnek çalışmalara imza atmaktadır.

Kaliteli Türkmenistan Parsiyel Taşımacılık

Firma özellikle Orta Asya ülkelerinden iyi ilişkiler içinde olduğumuz Türkmenistan ile olan lojistik hizmetlerine ara vermeden devam etmektedir. Türkmenistan nakliyat hizmetlerini yılların birikimi ve deneyimi sayesinde üst düzeyde sürdürerek çalışma hayatına değer katan firma alanında örnek oluşturacak çalışmalar yapmaya devam etmektedir. Parsiyel taşımacılık anlayışını en verimli ve doğru şekilde yöneten firma, tüm çalışanları ile koordineli bir süreç sunmaktadır.

Türkmenistan parsiyel taşımacılık süreçlerinde;

Aşkabat parsiyel

Mary parsiyel

Türkmenbaşı parsiyel

noktalarından parça ve komple yük aktarımı ve lojistiği hizmetlerini sunulmaktadır. Parsiyel taşıma süreçlerine İstanbul-Aşkabat arası güzergah üzerinden yön verilmektedir. Bu yükler cinsi ne olursa olsun firma tarafından sigortalanmakta ve güvence altına alınmaktadır.

Kalite standartlarından ve disipli çalışma anlayışından ödün vermeden sürdürülen bu süreçler boyunca müşterinin ihtiyaç duyduğu tüm destek firma tarafından bizzat karşılanır. Yüklerin taşınacağı tüm ağır ve hafif araçların bakımı rutin şekilde gerçekleştirilerek sıfır hata payıyla çalışma hedeflenir. Bu noktada lojistik hizmetlerini üstün düzeyde karşılayan bir firma olarak hatırı sayılır pek çok başarılı taşımacılık faaliyetine imza atmıştır.

Doğru ve Nitelikli Türkmenistan Frigo Taşımacılığı

Taşımacılık ve nakliyat sektöründe büyük bir öneme sahip olan frigo taşımacılık hizmeti de firma tarafından verilen hizmetlerden biridir. Türkmenistan frigo süreçlerinde güvenli ve nitelikli taşımacılık standartlarından ödün vermeden yönetilen süreçlerde firma her zaman hızlı taşımacılık anlayışını esas alır. Bu sayede mümkün olan en kısa süre zarfında hassas yüklerin hedef noktaya ulaştırılması hedeflenir.

Müşterilerinin Türkmenistan’daki varış noktaları arasında en çok ihtiyaç duydukları ya da talep ettikleri noktalar üzerine yoğun çalışmalar gerçekleştiren firma her zaman daha iyisini hedefleyerek çalışmalarını sürdürmektedir. Aynı zamanda piyasadaki diğer firmalara oranlara çok daha uygun fiyatlı hizmetler sunarak maksimum memnuniyet garantisini vermektedir.

Profesyonel Çalışma Kadrosuyla Titiz Hizmet Anlayışı

Saygınlar Nakliyat firması, alanında her zaman firma profilini bir adım öteye taşıyacak çalışmalar yapmaktadır. Bu sayede müşterilerine her açıdan güvenli aynı zamanda da hızlı bir nakliye süreci sunarak yaptığı işin hakkını vermeye devam etmektedir. Aynı hassasiyet ve itinalı çalışmalarını Türkmenistan tır fiyatları için de yansıtarak müşterisine dört dörtlük bir süreç sunmaktadır.

Sizler de Türkmenistan’a ulaşması gereken ağır, parsiyel ya da frigo yükler hakkında üstün kalitede hizmet alabileceğiniz bir firmayla anlaşmak istiyorsanız, detaylı bilgiyi firmadan alabilirsiniz. Sektördeki en başarılı çalışmaları yapan işletmelerden biri olarak profesyonel çalışma kadrosuyla hizmet vermeye devam etmektedir.

Türkmenistan’a nerden gidiliyor ?

Güzergahımız : Türkiye > Gürcistan > Azerbaycan / Roro > Türkmenistan adres teslimi yapıyoruz.

sales@sayginlarnakliyat.com

info@sayginlarnakliyat.com