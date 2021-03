Hem iş hem aileler için yüksek prestij ve konforlu yolculuk deneyimi

V 300 d versiyonu ile Türkiye’de satışa sunulmaya başlanan Yeni Mercedes-Benz V-Serisi, 2.0 litrelik turbo beslemeli 4 silindirli dizel motor, 237 BG güç seçeneği, 9G-TRONIC otomatik şanzıman ve 4MATIC ile müşterilerin taleplerini karşılamaya hazırlanıyor.

Tufan Akdeniz: “V-Serisi’nin, premium segmentin simgesi olacağını öngörüyoruz”

Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Ürün Grubu İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz; “5.175 adetlik satış ile tamamladığımız 2020 yılında, Sprinter ve Vito araçlarımızla bir kez daha minibüs ve 8+1 kategorilerinde en çok tercih edilen marka olduk. Şimdi ise mevcut modellerimizin yanına Yeni V-Serisi’ni de ekleyerek premium kategorisinde, müşterilerimizin taleplerini karşılamaya hazırlanıyoruz. Yeni V-Serisi, özellikle bireysel kullanımda standartların bir üst seviyeye nasıl taşınabileceğini işaret ediyor. Panoramik cam tavan, katlanabilir masa, yüksek kalitedeki deri koltuk opsiyonları ve daha birçok özelliğiyle V-Serisi’nin premium segmentin simgesi olacağını öngörüyoruz. Tüm bu özellikler ile müşterilerimiz günün yorgunluğunu V-Serisi ile atabilecekler. V-Serisi, arka bölümde rahat ve konforlu bir alan sunarken, sürücülere ise otomatik şanzımanı ve sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi 4MATIC ile benzersiz bir sürüş deneyimi yaşatacak.” dedi.

İç mekanda özel deri koltuklar ve süslemelerle premium etki artırılıyor

Tasarımcılar, güncel Mercedes-Benz binek otomobil modellerinin iç tasarım felsefesini yeni V-Serisi’ne uyarlamak için özel bir çaba sarf etti. Yeni V-Serisi’nin iç mekânı, markanın güncel tasarım anlayışını sürdürüyor. Yeni Mercedes-Benz V-Serisi’nin arka bölümünde sunulan yüz yüze bakabilen ısıtmalı ve soğutmalı deri koltuklar, panoramik cam tavan seçeneği, katlanabilir masa ve bardaklıklar ile konfor ve ergonomi seviyesi bir üst noktaya taşınıyor. V-Serisi, sunmuş olduğu Tartufo Nappa Deri, Siyah Nappa Deri ve Bej Nappa Deri ile iç mekana modern ve zarif bir görünüm kazandırıyor. Arka bölümde, kapı döşemelerinde ve ön konsolda uygulanan süslemeler de kabin içerisindeki modern ve zarif görünümü destekliyor. Yeni V-Serisi’nde sunulan ambiyans aydınlatma, polar, solar ve beyaz olarak 3 farklı renk seçeneği ile her durumda kendinizi iyi hissettiren bir ortam yaratabiliyor. Sportif bir görünüme sahip türbin şeklindeki havalandırma ızgaraları ile 5 inç ekrana sahip gösterge paneli kullanıma sunuluyor. Yalınlaştırılan tasarım yaklaşımı sayesinde sürücüler, fonksiyonlara kolayca erişim sağlayabiliyor.

İklimlendirmede üst düzey konfor

Yeni V-Serisi, ergonomik özelliklerinin yanı sıra ısıtma ve soğutma sistemleriyle de kullanıcılar için fark yaratıyor. Sahip olduğu THERMOTRONIC kliması sayesinde araç içi sıcaklığı, sürücü, ön yolcu ve arka bölüm olmak üzere 3 bölüm için ayrı ayrı ayarlanabiliyor. Buna ilave olarak; orta konsolda sunulan buzdolabı sayesinde içecekler soğutulabiliyor. Aynı zamanda orta konsolun arkasında yer alan ısıtma ve soğutma özellikli bardaklıklar sayesinde içecekler istenilen sıcaklıkta korunabiliyor.

Standart 9G-TRONIC otomatik şanzıman, 4MATIC ile sunuluyor

9G-TRONIC otomatik şanzıman da Yeni V-Serisi’nde yerini alıyor. Kullanıcılar, DYNAMIC SELECT sürüş karakter seçim fonksiyonu ile “Konfor” ve “Sport” sürüş modlarından birini seçebiliyor ve şanzımanın vites değiştirme karakteristiğini de kişiselleştirebiliyor. İlave olarak “M” sürüş modunda, DIRECT SELECT direksiyon kulakçıkları kullanılarak vitesler manuel olarak da değiştirilebiliyor.

Yeni V-Serisi’nde sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi 4MATIC standart olarak sunuluyor. Böylece araç farklı yol şartlarında da güvenle ilerleyebiliyor. Araç yüksekliği, dört tekerlekten çekiş ile donatıldığında bile iki metre sınırının altında kalıyor. Böylece Yeni V-Serisi üstün günlük kullanım kolaylığı ve pratiklik sunarken, standart garajlar dışında çok katlı veya yer altı otoparklarına da rahat bir giriş imkanı sunuyor.

Tasarımda farklı renk ve jant seçenekleri sunuluyor

Mercedes-Benz V-Serisi, tasarımı, tarzı ve kalitesiyle segmentine yön vermeye hazırlanıyor. V-Serisi’nin tasarımcıları, araca güncel Mercedes-Benz binek otomobillerinin tasarım diline uygun bir görünüm kazandırdı. Sahip olduğu ön tasarım sayesinde V-Serisi, çok daha dikkat çekici bir görünüm sergiliyor. Söz konusu dikkat çekici görünümde en büyük payı, çarpıcı hava girişleri ve elmas kesim yeni radyatör ızgarasına sahip yeni ön tampon üstleniyor. Radyatör ızgarasının ortasında konumlandırılan ‘’Mercedes Yıldız”ı gümüş renkli iki çıta ile çerçeveleniyor.

Çok popüler siyah ve beyaz renklerine ek olarak, metalik grafit grisi ve metalik selenit gri isimli iki gövde rengi, çeşitliliği arttırıyor. Yine isteğe bağlı olarak sunulan metalik sümbül kırmızısı ve metalik kavansit mavisi ile yeni V-Serisi çok daha olgun, dikkat çekici bir görünüm kazanıyor. Görsel çekiciliği 5 farklı yeni hafif alaşım jant modeli tamamlıyor. Bunlar arasında parlak tenorit gri alüminyumdan 10 kollu, 16 kollu, 5 çift kollu jantlar veya daha sportif bir görünüm öneren parlak siyah ya da tenorit gri AMG 7 çift kollu 19 inç seçenekler bulunuyor.

Güçlü ve verimli aktarma

Yeni Mercedes-Benz V-Serisi’nde yer alan sıralı dört silindirli OM 654 dizel motor, 237 BG (176 kW) güç ve 500 Nm tork (karma yakıt tüketimi 6.5-8,5 lt/100 km, karma CO2 emisyonu 171-224 gr/km) üretiyor. Anlık olarak kullanıma sunulan 30 Nm ilave tork değerinin de katkısıyla bu versiyon 0-100 km/s hızlanmasını sadece 9,4 saniyede tamamlayabiliyor ve 208 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor.

Yeni nesil motor, daha çevreci olmakla kalmıyor aynı zamanda çok daha düşük ses ve titreşim seviyesiyle sürüş konforuna da katkı sağlıyor.

Alüminyum gövde ve çelik pistonlu kombinasyon, kademeli yanma işlemi ve sürtünmeyi azaltmaya yönelik silindir yatağı kaplaması NANOSLIDE, motora yakın egzoz gazı arındırma sistemi gibi gelişmiş teknolojiler, bir yandan yakıt tüketimini düşürürken diğer yandan ise emisyonları düşürmeye yardımcı oluyor.

Yeni V-Serisi’nde güvenli bir sürüş deneyimi

Standart olarak sunulan Yan Rüzgar Asistanı ile sürücü, şiddetli yan rüzgarlarda bile V-Serisi’ni yolda stabil bir şekilde sürmeye devam edebiliyor. Bunun dışında sahip olduğu ATTENTION ASSIST, V-Serisi’nin güvenlik standartlarıyla kendi segmentinde en üst noktaya çıkmasını sağlıyor. Yeni V-Serisi, güvenlik özellikleriyle standartları belirlemeye devam ediyor.

Aktif Fren Asistanı önde giden bir araçla olası çarpışma riskini algılayabiliyor ve ilk etapta görsel ve işitsel olarak sürücüyü uyarıyor. Sürücünün tepki vermesiyle Aktif Fren Asistanı, sürüş koşullarına uygun olarak fren basıncını artırıyor. Sürücünün tepki vermemesi halinde ise otonom olarak fren yapılıyor. Aktif Fren Asistanı, aynı zamanda şehir içi trafiğinde sabit nesnelere veya yoldan karşıya geçen yayalara da tepki veriyor. Böylece kazalar önlenebiliyor veya olası kazaların etkileri önemli oranda hafifletilebiliyor.

Aktif Mesafe Asistanı DISTRONIC sürüş yardımcı sistemi öndeki araçla güvenli takip mesafesinin korunmasına yardımcı oluyor. Radar destekli sistem gerektiğinde aracı frenliyor ve mümkünse ayarlı olan istenen hıza tekrar hızlandırıyor. Bu sayede arkadan çarpma riski azaltılmış oluyor ve sürüş konforu artırılıyor. DISTRONIC, aktif takip yardımcısı önde bir araç yokken de çalışmaya devam ediyor. Radar sensör sisteminden gelen bilgiler, sollama yapan ve önden giden araçları algılayarak erken tepki verme olanağı sağlıyor.

V-Serisi’nde sunulan Uzun Far Asistanı Plus, bir diğer güvenlik özelliği olarak dikkat çekiyor. Uzun Far Asistanı Plus, trafikteki diğer sürücülerin gözlerini kamaştırmadan, mümkün olan en etkin ve geniş yol aydınlatmasını sağlayarak sürüş güvenliğine katkı sağlıyor. Önde giden veya karşıdan gelen bir araç olması halinde uzun far modülünün LED’leri kısmen devre dışı bırakılıyor ve böylece ışık konisinde U şeklinde bir kesik oluşturuluyor. Yolun kalan alanları uzun huzmeli farlarla (kısmi uzun far) aydınlatılmaya devam ediyor.