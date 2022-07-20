Hedef Girişim’den lojistik yönetim platformu Tırport’a yatırım

Türkiye’nin önde gelen yatırım gruplarından Hedef Holding’in, büyümeyi hedefleyen yüksek potansiyele sahip şirketlerin uzun vadeli yatırım hedeflerini gerçekleştirmelerine yardımcı olan iştiraki Hedef Girişim, finans, teknoloji, yazılım, gıda ve kimya alanındaki yatırımları ile dikkat çekiyor. Son olarak; Hedef Girişim, lojistik teknolojileri alanının Türkiye’nin lider girişimi olan Tırport’a 300 milyon TL değerleme üzerinden yatırım yaptı. Borsa İstanbul’da işlem gören GSYO’lar içinde özkaynak büyüklüğünde 2. sırada yer alan Hedef Girişim, girişimcilere büyüme finansmanı sağlamanın yanı sıra, yol haritalarının oluşturulmasında, kurumsallaşma, strateji, yönetim, etkinlik ve verimlilik gibi konularda da destek veriyor.

Hedef Girişim ile yenilikçi projelere yatırım yapıyoruz

Büyümeyi hedefleyen yüksek potansiyele sahip şirketlerin, uzun vadeli yatırım hedeflerini gerçekleştirmelerine yardımcı olarak sadece Türkiye'de değil, uluslararası pazarlarda da rekabet etmelerini sağlamayı hedeflediklerini belirten Hedef Girişim Genel Müdürü Haluk Lap, yatırım yapacakları sektörlerin geleceğe yönelik, üretken, çevreci ve sürdürülebilir olmasına önem verdiklerinin altını çizdi. Girişimcilerin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de iş fikirlerini hayata geçirebilmek için gerekli olan finansman kaynaklarına ulaşmakta büyük zorluklar çektiklerine değinen Lap, Hedef Girişim ile bu boşluğu doldurduklarını belirtti. Lap, “Deneyimi, yeterli sermayesi veya teminatı olmayan girişimcilerin, işin başında gerekli olan çekirdek ve tohum sermayesini veya işlerini büyütmek için gerekli olan ilave sermayeyi banka kaynaklarını kullanarak geleneksel yollardan sağlamaları pek mümkün olmuyor. Gelişmiş batı ülkelerinde bu kaynak yenilikçi iş fikrini daha fikir aşamasından itibaren destekleyerek yenilikçiliğin girişimciliğe dönüşmesinde önemli rol oynayan, melek yatırımcı olarak da bilinen yatırımcılar veya daha profesyonel ve kurumsal yapı olan girişim sermayesi fonları tarafından sağlanıyor. Hedef Girişim olarak girişimlere stratejik yatırımlar ve iş birlikleri yaparak büyümelerine, kârlılıklarını artırmalarına, yeni pazarlara açılabilmelerine ve en uygun sermaye yapılarını oluşturmalarına destek oluyoruz. Bu bağlamda lojistik sektörünün tüm paydaşlarına hizmet veren ve onları bir araya getiren Tırport ile yatırımlarımıza bir yenisini daha ekledik. 300 milyon TL değerleme üzerinden yatırım yaptığımız Tırport’un geleceğinin çok parlak olduğuna ve ileride büyük bir gelişim göstereceğine inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Kurulduğu günden bu yana birçok faklı sektörden kaynak ihtiyacı duyan önemli girişimlere yatırım yapan Hedef Girişim’in güncel yatırımlarının değeri 340.812.082 TL’dir. Bugüne kadar 15’ten fazla şirkete toplamda 220.446.544 TL tutarında yatırım yapan Hedef Girişim Sermayesi’nin mevcut yatırımları arasında Hedef Projelendirme ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. ,İdeal Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş., Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. , Rainbow Polikarbonat A.Ş., SPORTTZ Spor Yatırımları A.Ş., Motilet İletim Çözümleri Gıda Lojistik A.Ş, ve şirketleri gibi alanında yenilikçi şirketler bulunuyor.