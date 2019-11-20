Havaş’ın destek verdiği Katar Kargo, frigorifik araç projesiyle ödül aldı

İnovasyon yatırımlarıyla son teknoloji ve donanımları hizmetlerine taşıyan Havaş’ın antrepo hizmetlerindeki işbirliklerinden Katar Kargo, geçtiğimiz yıl Havaş tarafından devreye alınan soğutucu üniteli (frigorifik) araç projesiyle Atlas Lojistik Ödülleri’nde jüri özel ödülüne layık görüldü. Lojistik sektörü ve iş dünyasının yakından takip ettiği ve Logitrans Uluslararası Transport Lojistik Fuarı kapsamında bu yıl 10’uncu kez dağıtılan ödüllerde, 5 kategoride 83 aday arasından kazananlar belirlendi.

Havaş Genel Müdürü Kürşad Koçak, ‘’Havaş olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda sektörün gelişimine katkı sağlarken son teknolojileri hizmetlerimize aktararak işbirliklerimizle birlikte çıtayı daha da yükseğe taşımaya odaklanıyoruz. Bu doğrultuda 2018 yılında geliştirerek ilk kez uzun soluklu işbirliklerimizden Katar Kargo’nun operasyonlarında devreye aldığımız soğutucu üniteli araç projesinin ödüllendirilmesinden mutluluk duyuyoruz. Soğutucu üniteli araçlarımız, ilaç, gıda gibi özel nitelikli gümrüklü hava kargoların aprondan transferlerinde soğuk zincirin korunarak taşınması amacıyla geliştirildi. Hava kargo sektöründe ilklere imza atarak inovasyona yönelik yatırımlarımızı sürdüreceğiz’’ dedi.

Yaklaşık 14 bin metrekare alanda yer alan İstanbul Havalimanı’ndaki tesisinin yanı sıra İzmir Adnan Menderes ve Ankara Esenboğa Havalimanları’ndaki antrepolarında faaliyet gösteren Havaş; genel kargo, değerli kargo, soğutma gerektiren kargo, tehlikeli madde ve radyoaktif madde içeren kargolara ev sahipliği yaparak ithalat ve ihracat kargoların sevk ve idaresini üstleniyor. Havaş ayrıca, antrepolarında ithalat kargo müşterilerinin depolama ücretlerine daha kolay erişebilmeleri için Havaş Mobile uygulamasındaki antrepo hizmetleri menüsünde ve havas.net’de online işlemler alanında yer alan ‘Konşimento Sorgulama’ fonksiyonuyla da sorgulama hizmeti sunuyor.