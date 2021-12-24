banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
THY'de zam oranı belli oldu!
THY'de zam oranı belli oldu!
TBMM'de 2021 yılı böyle geçti!
TBMM'de 2021 yılı böyle geçti!
Libya’da seçim kaosu
Libya’da seçim kaosu
1700 yıllık zeytinyağı bulundu
1700 yıllık zeytinyağı bulundu

Hareket’ten Hizmet İhracatına Önemli Katkı

Hareket, montaj, ağır kaldırma ve standart dışı taşımacılıktaki gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. İrlanda’dan demonte olarak gelen STS konteyner liman vinç parçalarının Trabzon Limanı’nda montajını tamamlayan Hareket, vinçlerin yüzer dubaya yüklenmesi, Rusya Novorossiysk Limanı’na sevki ve yerine indirilme operasyonunun en önemli aşamasına geldi. 

Lojistik 24.12.2021, 12:57
Hareket’ten Hizmet İhracatına Önemli Katkı

Ağır kaldırma ve taşımacılık sektörünün lider kuruluşu olan Hareket, 108m yüksekliğinde STS Konteyner Liman Vinç Montaj Projesi ile başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Hareket’in alanında tecrübeli mühendislerinin de yer aldığı uzman ekibinin başarıyla gerçekleştirdiği proje çerçevesinde; İrlanda’dan demonte halinde gelen ve montajı Trabzon’da 4 ayda tamamlanan iki konteyner vinci, kendinden tahrikli modüler taşıyıcılar kullanılarak yüzer dubaya yüklenmeye başlandı. Vinçler önümüzdeki hafta hizmet vereceği Rusya Novorossiysk Limanı’na hareket ederek, taşıma ve operasyonel çalışmaların gerçekleştirileceği raylar üzerine yerleştirilecek. Aynı limanda vinçlerin montaj işlemleri tamamlanarak, yükleme testleri dahil tüm kurulumları Hareket’in uzman ekibi tarafından yapılacak.

Rusya Novorossiysk Limanı’nın İrlanda’dan satın aldığı ve limanda kullanılacak olan liebherr marka her biri 1.200 ton ağırlığında ve 108 metre yüksekliğindeki konteyner liman vinçleri demonte halde İrlanda’dan Trabzon limanına getirildi ve montajları Hareket’in tecrübeli, yetkin mühendis ve tekniker kadrosu tarafından Trabzon serbest bölge limanında 4 ayda başarı ile tamamlandı. Novorossiysk limanı Konteyner Vinçleri Projesi’nde vinçlerin kurulumunda 600 tonluk ve 300 tonluk paletli vinçler, 160 ve 200 tonluk mobil vinçler, taşınması sırasında ise 2 x 24 aks kendinden tahrikli modüler taşıyıcıların (SPMT) yanı sıra bu proje için özel olarak üretilmiş 18,5 metre uzunluğunda, 30 ton ağırlığında taşıma kirişleri; vinçlerin kurulumunda ise 600 tonluk ve 300 tonluk paletli vinçler, 160 ve 200 tonluk mobil vinçler kullanıldı.

Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Hareket Genel Müdürü Abdullah Altunkum, şunları söyledi: “Hareket olarak güçlü makine ekipman parkımız, uzman kadromuz ve yenilikçi çözümlerimizle bir projeyi daha başarıyla gerçekleştirmenin gururunu taşıyoruz. Trabzon Liman İşletmeciliği Genel Müdürü Muzaffer Ermiş ve ekibine bize verdikleri destek için teşekkür ediyoruz. Ülkemizin hizmet ihracatı alanındaki gücünün de bir yansıması olan bu proje ile daha önce gerçekleştirdiğimiz STS vinç montaj projelerine bir yenisini daha ekledik. Bu alanda edindiğimiz deneyimle dünyanın herhangi bir bölgesinde benzer projeleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz.”

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği Hakkında:

Temelleri 1957 yılında atılan Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği, sektöre tahmil tahliye ve deniz taşımacılığı alanlarıyla giriş yaptı. 1974’te vinç kiralamayı da hizmetlerine ekleyen Hareket, hızlı büyümesini sürdürerek sektörün lider şirketleri arasına adını yazdırdı. Alanında uzman ve tecrübeli ekibi ve yenilikçi mühendislik çözümleriyle Hareket, bugün proje taşımacılığı, ağır ve standart dışı yük taşımacılığı, vinç ve platform kiralama, ağır kaldırma, indirme ve montaj faaliyetlerini uluslararası standartlara ve son teknolojiye uygun ekipmanlarla sürdürüyor. “Küresel arenada, yük mühendisliği çözümleri ile sınırsız hareket özgürlüğü sunma” vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Hareket, Türki Cumhuriyetler, MENA ve CIS bölgelerinde; nükleer enerji, petrokimya, petrol-gaz ve yenilenebilir enerji 

sektörü ile tesis taşıma, açık deniz işlerinde ve inşaat-altyapı alanlarında gerçekleştirilen birçok önemli projede yer alıyor. Hareket, Türkiye’de İstanbul, İzmir, Ankara ve Mersin’de bulunan bölge müdürlükleri, yurtdışında ise Dubai, Abu Dabi, Umman, Ukrayna, Özbekistan, Kazakistan ve İspanya ülke müdürlüklerinin yanı sıra Azerbaycan, Cezayir ve Güney Kore’de bulunan acenteleri vasıtasıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 18 45
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 18 32
4. Fenerbahçe 18 29
5. Adana Demirspor 18 29
6. Hatayspor 18 29
7. Beşiktaş 18 28
8. Alanyaspor 18 27
9. Sivasspor 18 26
10. Karagümrük 18 26
11. Gaziantep FK 18 25
12. Galatasaray 18 24
13. Giresunspor 18 22
14. Antalyaspor 18 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 18 18
17. Rizespor 18 17
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 18 15
19. Göztepe 18 14
20. Kasımpaşa 18 12
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 17 33
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Gençlerbirliği 17 26
9. Kocaelispor 17 24
10. Tuzlaspor 17 23
11. Adanaspor 17 23
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8