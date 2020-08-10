Hareket, Heavy Lift 2020’de inovasyon kategorisinde kısa listeye kaldı

60 yılı aşkın bir süredir ağır kaldırma ve taşımacılık hizmetleri sunan, sektörün uzman şirketi Hareket, taşıma öncesi gerçekleştirilen yol araştırmaları için geliştirdiği “Hareket Güzergah Planlayıcısı” uygulaması ile sektörünün en önemli ödül organizasyonlarından birisi olan Heavylift & Project Forwarding International dergisinin düzenlediği Heavy Lift Ödülleri 2020’de inovasyon kategorisinde kısa listede yer almaya hak kazandı.

Hareket Güzergah Planyıcısı,ağır nakliye projeleri için çok önemli olan yol etüdü ve ön hazırlık süreçlerini çok daha hızlı ve yenilikçi bir şekilde tamamlama imkanı sunuyor. Veri toplama, rapor hazırlama, güzergah oluşturma ve güzergahta gezinme şeklinde 4 aşamadan oluşan web tabanlı planlayıcı android işletim sistemli akıllı telefon ve tabletler gibi elde taşınan cihazlarda çalışabiliyor.

Ödül kazananlarının 5 - 21 Ekim 2020 tarihleri ​​arasında açıklanması planlanıyor.