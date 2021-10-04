Hareket, En Zorlu Yüklerini Allison Şanzıman Donanımlı Volvo FH16 Çekiciler ile Taşıyor

Geleneksel ve elektrikli araç tahrik çözümleri konusunda lider üretici, ayrıca ticari ve savunma araçları için orta ve ağır hizmet tipi tam otomatik şanzımanlar alanında en büyük global üretici olan Allison Transmission, 60 yılı aşkın süredir müşterilerine mühendislik çözümleriyle ağır kaldırma ve taşımacılık hizmetleri sunan Hareket Nakliyat’ın da tercihi oluyor. Hareket, en zorlu yükleri Allison şanzıman donanımlı Volvo FH16 çekicileri ile taşıyor. Hareket Nakliyat, 2013 ile 2015 yılları arasında teslim aldığı 9 adet Allison 4700 tam otomatik şanzımanlı Volvo FH 16, 600 bg 6x4 çekicilerini en ağır tonajlı taşımacılık projelerinde hiç sorunsuz kullanıyor.

Petrokimya, yenilenebilir enerji ve güç sektöründe ve özellikle greenfield (yeşil alan), tesis kapatma, bakım ve açık deniz projeleri alanlarında hizmet veren İstanbul merkezli Hareket, Türk Cumhuriyetleri, Avrasya, Orta Doğu ve Afrika’da da uluslararası faaliyetlerine devam ediyor.

Hareket Nakliyat Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Samet Gürsu, açıklamasında; “Endüstrilerin, birim maliyetleri düşürmek ve verimliliği arttırmak için büyük tesisler kurma zorunlulukları, taşınması, kaldırılması ve kurulması gereken büyük modüllerin üretilmesine neden oluyor. 1957 yılından bu yana Hareket Ağır Kaldırma ve Proje Taşımacılığı olarak yaratıcı mühendisliğimiz, gelişmiş proje yönetim sistemimiz, güçlü araç filomuz ve profesyonel ekibimiz ile müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz” diyor.

Bu faktörlerin endüstriyel tesislerin kurulum ve demontaj hizmetleri de dahil anahtar teslim çözümler sunmalarını sağlığına değinen Gürsu; “Bu denli zorlu taşımalarda ise filonuzun sağlamlığı ve güvenirliliği büyük önem taşıyor. Çok ağır tonajda yükleri, zorlu koşullarda büyük bir titizlikle taşımanız gerekiyor. Yaklaşık 8 yıldır Allison tam otomatik şanzıman donanımlı Volvo FH 16 çekicileri kullanıyoruz. Araçların performansı kadar tam otomatik şanzımanın kattığı verimlilik, kullanım kolaylığı ve konforundan da oldukça memnunuz” diye belirtti.

Projelerinde Allison 4700 tam otomatik şanzıman donanımlı, 600 bg ve 2800 Nm torka sahip Volvo FH 16 çekicileriyle minimum 120 ton, maksimum 480 ton yükler taşıdıklarını belirten Samet Gürsu; “Araçların bu tonajlardaki ağır yükleri sorunsuz taşıyabilmesi çok önemli. Allison şanzımanlarla 8 yıldır operasyonlarımızda hiçbir sorun yaşamıyoruz. Aşınmaya yatkın mekanik debriyaj yerine Allison’da tork konvertörünün kullanılması sayesinde ağır yüklerde sıkça yaşanan baskı balata arızaları ortadan kalkıyor. Ayrıca ilk hareket anında motor torku arttırılırken aynı zamanda debriyaj onarımı ve değiştirilmesi gerekliliğinden kurtuluyoruz. Bu durum zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor. Şanzıman kaynaklı olası bir sorun nedeniyle operasyonların duraksama riski de ortadan kaldırılmış oluyor” dedi.

Tam otomatik şanzımanların fren sistemine aşırı yüklenmeden etkili yavaşlama ve yokuş çıkarken geri kaymayı önleme gibi avantajları, ağır yük ve proje taşımacılığını çok daha güvenli hale getiriyor. Allison tam otomatik şanzımanların diğer bir avantajı ise patentli Kesintisiz Güç Teknolojisi™ oluyor. Bu sayede tekerleklere daha etkili güç aktarımı ve yüksek manevra kabiliyeti sağlanarak çekicinin ağır yük taşıma verimliliği ve karlılığı artırıyor.

Hareket Nakliyat, Allison tam otomatik şanzıman donanımlı Volvo FH16 çekiciler ile birçok zorlu projeyi başarıyla gerçekleştirdi. Bu zorlu projelere örnekler veren Samet Gürsu; “Tekirdağ Marmara Ereğlisi’nde bulunan Martaş Limanı’ndan Kırklareli Hamitabat Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’ne 450 tonluk Jeneratör (13,6m boy x 4,2m genişlik ve 4,2m yükseklik) ve 481 ton ağırlığındaki Gaz türbininin (13,6m boy x 6m genişlik ve 5,4m yükseklik) taşımasını gerçekleştirdik. 175 km’lik güzergahta yüzde 10’a varan eğimler bulunuyor. Bu denli ağır yüklerle son derece zorlu olan bu projeyi Allison şanzımanların sunduğu avantajlarla da sorunsuz ve başarılı bir şekilde tamamladık” şeklinde açıklıyor.

Samet Gürsu, Kazakistan Bautino Limanı’ndan Özbekistan Taşkent’e 172 ton ağırlığındaki yüklerin de 2500 km mesafede zorlu sıcak ve çöl şartlarında taşımalarının yapıldığını belirtti; “Tüm zorlu koşullar, ağır yük ve uzun mesafeye rağmen Allison 4700 şanzıman donanımı sayesinde operasyonlarımız, sürücülerimiz için daha konforlu, yük için daha güvenli ve hiçbir şanzıman arızası yaşanmadan tamamlandı. Gerekli noktalarda otomatik olarak vites değişiyor, oldukça güvenli yavaşlama ve duruş sağlanıyor. Sürücülerimiz vites değiştirmeye gerek kalmadan sürüşe ve yükün güvenliğine odaklanabiliyor” diye belirtti.

Projelerinde araçların kısa ve orta mesafede çok ağır tonajda yükleri taşıdığının altını çizen Samet Gürsu, bu çalışma şeklinin hem motoru hem de tüm şanzıman bileşenlerini ağır bir yüke maruz bıraktığına değiniyor. Motorun en ideal şekilde çalışmasını sağlamak üzere tasarlanan Allison tam otomatik şanzıman, motor ve aktarma organlarının ömrünü de artırıyor.

Allison Transmission Türkiye ve Ortadoğu Bölge Direktörü Atak Talas ise açıklamasında; “Ağır yük taşımacılığında önemli araç bileşenlerinden biri olan şanzımandan, güvenilirlik, dayanıklılık ve üretkenlik açısından beklentiler oldukça yüksek. Hareket Nakliyat’ın zorlu operasyonlarında görev alan araçları, ağır yüklerle salyangoz hızında ilerlemek zorunda kalıyor. Eğimli ve arazi tipi yol koşulları da dahil olmak üzere farklı hava koşulları için yüksek kapasiteye ihtiyaçları oluyor. Allison şanzımanlar, bu zorlu görevlerin yüksek performans ile yerine getirilmesine katkı sağlıyor” diyor.