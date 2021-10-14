Hareket, Bautino Limanı’nda Hedef Büyüttü

Güçlü makine ekipman parkı, uzman kadrosu ile sunduğu yenilikçi mühendislik çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla sektörün lider kuruluşu Hareket, Kazakistan’da bulunan Bautino TS Marine Base Limanı’nda yaptığı yeni yatırımlarla faaliyetlerini büyütüyor. 600 tonluk vinçler marifetiyle limanın tahliye kapasitesini yükselten Hareket, bu sayede entegre proje lojistiği konusunda CIS bölgesinde uçtan uca çözüm sunabilecek hale geldi. Limanı hem kendi projeleri için kullanan hem de burada ağır yük tahliyesi yapmak isteyen diğer şirketlere hizmet veren Hareket, Hazar Denizi’ne kıyısı olan ülkeleri ağır yük taşımacılığı konusunda dünya deniz yolu ağına bağlamış oldu.

“Uluslararası standartlarda bir heavy lift terminali kurduk”

Hareket Genel Müdürü Abdullah Altunkum, Bautino TS Marine Base Limanı’nda uluslararası standartlara sahip bir heavy lift terminali kurduklarını ve Don-Volga Kanalı aracılığıyla birçok proje için deniz erişimini mümkün kıldıklarının altını çizdi. Ağır yük taşımacılığında karayolu kullanımının fiziksel şartlardan dolayı çok daha zor olduğunu hatırlatan Altunkum, “Global projelerin yüksek tonajlı tahliye kapasitelerine ihtiyaç duyması nedeniyle ağır yük tahliye edebilecek bir limanın olması büyük bir avantaj” dedi. Hareket’in Orta Asya, Türki Cumhuriyetler, Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden başlamak üzere faaliyetlerini geliştirerek 5 yıl içinde global bir marka haline geleceğini söyleyen Altunkum, Bautino TS Marine Base Limanı’nın bu hedefe ulaşmada önemli bir rol üstleneceğini belirtti.