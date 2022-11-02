Hanlar Lojistik, “Güçlü Filo İçin Tek Tercihimiz Tırsan” Dedi

Treyler sektörünün güvenilir lideri Tırsan, Adapazarı Fabrikasında, teslimatlarına hız kesmeden devam ediyor. Müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği en geniş ürün gamıyla sektöre yön veren ve lojistik firmalarının ilk tercihi olmaya devam eden Tırsan’ın gerçekleştirdiği teslimat törenine; Hanlar Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Cantürk, Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç ve Tırsan Treyler Satış Temsilcisi Can Acar katılım gösterdi.

Tırsan ile Yurtdışı ve Yurtiçi İş Ortaklarımıza Maximum Verimlilik Sunuyoruz

Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Cantürk, “2004 yılında İzmir'de kurulan 18 yıllık bir firmayız, müşteri talep ve ihtiyaçlarının sürekli değiştiği, teknolojinin hızla geliştiği, bilginin ekonomik boyutunun artığı günümüz rekabet ortamında, sunduğumuz ve sunacağımız taşımacılık ile ilgili talep ve beklentileri en üst kalite karşılamak temel ilkemiz. Firma olarak, yurt içi ve yurt dışı taşımalarımızda temel amacımız araç filomuzu ve hizmet yelpazemizi genişleterek, müşterilerimizin isteklerine eksiksiz cevap vermektedir. Bundan dolayı, araç yatırımlarında ilk tercihimiz her zaman Tırsan olmuştur. Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride araçları operasyonlarımızın esnekliğini destekler şekilde tasarlanmış ve en kaliteli sağlam şekilde üretilmiştir. Araçlar, yük güvenliğini tam sağlıyor, yükleme ve bağlama sırasında da esneklik sunuyor. Böylece operasyonel işlerimizde maksimum verimlilik sağlıyoruz, yurt içi ve yurt dışındaki iş ortaklarımıza hızlı ve kaliteli hizmet sunuyoruz” açıklamasında bulundu.

Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç da teslimat töreninde bir konuşma yaparak, “Hanlar Lojistik’e teslimatını gerçekleştirmiş olduğumuz Tırsan Perdeli Multi Ride araçları, çift süspansiyon sistemi ile ayarlanabilir beşinci teker yüksekliğine sahip olup farklı çekicilerde de kullanılabilmektedir. Bu sayede müşterimiz, operasyonlarında esneklik ve verimlilik sağlayabilecektir. Treylerde bulunan patentli K-Fix yük bağlama sistemi sayesinde iş ortağımız, yüklerini güvenli şekilde taşıyabilecektir. Öte yandan aracın şasi ve çelik aksamlarının çinko tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalı oluşu sayesinde araç, 10 yıl pas yürümezlik garantisi altındadır. Hanlar Lojistik ile sürdürdüğümüz başarılı iş birliğimizin uzun yıllar devam edeceğine inancımız tam” dedi.

Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride Özellikleri



Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride araçlar, çift süspansiyon sistemi ile ayarlanabilir beşinci teker yüksekliğine sahip olup, çekici ayırt etmez. Bu sayede hem midilli hem de yarı midilli çekiciler başta olmak üzere tüm çekicilerle eşleşebilir.

Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride treylerler, yükün emniyetli şekilde taşınabilmesi için, televre üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 farklı noktadan bağlantı yapmaya olanak sağlayan K-Fix yük güvenlik sistemine ve Code XL yük emniyet sertifikasına sahiptir. Öte yandan aracın, şasi ve çelik aksamları çinko tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalıdır.

Mekanik çatı kaldırma sistemi sayesinde; 5 farklı iç net opsiyonu, hızlı yükleme ve boşaltma kolaylığı sunan Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride, yan kayar perde ve kayar çatı özelliği sayesinde müşterilerine maksimum verimliliği sunmaktadır. 7,2 ton forklift aks yüküne dayanıklı tabanı sayesinde, rampa yüklemelerinde maksimum taban dayanımı sağlamaktadır. Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride, Gümrük Mevzuatı kurallarına tam uyumu ile uluslararası yük taşımacılığı gerçekleştiren müşterimiz için doğru çözümdür.