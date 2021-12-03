Habur Sınır Kapısı, pandemiye rağmen tır giriş-çıkışlarında Türkiye rekoru kırdı

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) tarafından günlük olarak takip edilen sınır kapısı TIR giriş-çıkış sayılarına göre, son 24 saatte Habur sınır kapısından gerçekleştirilen TIR girişleri 2321’e, bir önceki gün 1829 olan TIR çıkışları ise 2051’e çıkarak yeni bir rekora imza atıldı.

Ülkemizin karayoluyla gerçekleştirilen ihracatının % 40’ının ve yaklaşık 10 milyar dolarlık ihracatın gerçekleştiği Habur Sınır Kapısından yıllık olarak yaklaşık 500 bin TIR giriş-çıkışı gerçekleştiriliyor.

Pandemi döneminde, Ticaret Bakanlığı öncülüğünde geliştirilen “Temassız Ticaret” uygulaması kapsamında UND’nin Türkiye tarafından takviye personel görevlendirerek verdiği operasyonel destekle, Türkiye’nin ihracatına “kesintisiz hizmet sağlayan” Habur Sınır Kapısı, Irak ve Ortadoğu bölgesine yönelik ihracatımızdaki artış paralelinde, TIR işlem performansını sürekli olarak artırıyor.

2020 yılında, pandemi kısıtlamalarına rağmen, ülkemizin en fazla ihracat gerçekleştirdiği 4üncü ülke olan Irak ile toplam ticaretimiz 17,3 milyar doları aşarken; Irak’a yönelik ihracatımız Ocak-Ekim 2021 döneminde 8,7 milyar dolara çıktı.

İhracatımızdaki artış paralelinde, Ocak-Ekim 2021 döneminde Irak’a yönelik ihracat taşımalarımız bu yılın ilk 10 ayında 400 bin seviyelerine ulaştı. Türk araçlarıyla Ortadoğu bölgesine gerçekleştirilen ihracat taşımaları ise %7 artış ile 642 bine çıktı.

En büyük ticari partnerlerimizden Irak’a yönelik ticaretimizde yaşanan gelişimin en büyük destekçisi olan karayolu taşımacılarımız için kilit öneme sahip olan Habur Sınır Kapısının ortaya koyduğu güçlü ve pandemi şartlarında dahi sürdürülebilir, etkin performans ihracatçılarımız için büyük önem taşıyor.

UND ’den Teşekkür

Günlük TIR giriş-çıkış işlem hacmi giriş ve çıkış yönündeki işlem gerçekleştirme performansını “pandemi öncesi” rakamların dahi üzerine çıkaran Habur Sınır Kapısı’nın Modern İpek Yolu ticaret güzergahlarının gelişimine sağladığı ve sağlayacağı muazzam katkılar dolayı UND yetkilileri, “Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü ve Habur sınır kapısında görev yapan tüm kamu personeline ve devletimizin ilgili kurumlarına ayrıca İbrahim Halil Sınır Kapısı personeline sektörümüz adına teşekkür ederiz” dedi.