GÜVENOK LOJİSTİK FİLOSUNU, OKT TANKERLERİ İLE GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYOR

Karayolunda tehlikeli madde taşımacılığında sıvı haldeki dökme petrol türevlerinin taşınmasına yönelik öncü bakış açısı, hâkimiyeti ve geçmişten bugüne artarak gelen bilgi birikimi ile hizmet ettiği sektörlerde standartları değiştiren OKT Trailer; 10 yılı aşkın süredir iş birlikteliğinin devam ettiği akaryakıt taşımacılığı sektörünün öncü firmalarından Güvenok Lojistik’e 4 adet Araç Üstü Eliptik Tanker aracının teslimatını gerçekleştirdi.

MARAŞ: GÜÇLÜ FİLOLOLARIN ÇÖZÜM ORTAĞIYIZ

Tehlikeli madde taşımacılığında kalitesi ile tüm dünyada kendini aratan ve uluslararası yetkili makamlardan birçok tasarım tip onayına sahip geniş opsiyonel özellikleri ve konfigürasyon seçenekleri sunduğumuz tankerlerimiz ile kullanıcı ergonomisini arttırırken yüksek hacimdeki dinamik yükleri zor şartlar altında güvenli taşınabilir hale getiriyoruz diyen OKT Trailer Yönetim Kurulu Üyesi ve Satın alma Koordinatörü Fatih Maraş; “Dünya’da ve ülkemizde özel ürünlerimiz ile ön plana çıkıyor, coğrafi koşullar, taşıma kapasitesi, kullanıcı ergonomisi, aerodinamik yapı ve sektörümüzde gelişen teknolojik özellikleri ürünlerimize yansıtarak 3 kıtada 48 ülkede faaliyetlerimize devam ediyoruz. İnovasyonun peşinden giderek yurt içi ve yurt dışı pazarda lojistik sektöründe hizmet eden güçlü filolara çözüm ortağı oluyoruz. Güvenok lojistik şirketinin akaryakıt taşımacılığında ihtiyaç duyduğu desteği anlayıp birebir karşılamayı hedefleyerek çözüm ortağı olduk. Kendileri ile uzun süredir devam eden çalışmaktan ve gerçekleştirdiği operasyonlara değer katmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz.”dedi.

ZORLU; GÜÇLÜ FİLOMUZ İLE PROFESYONEL VE AKILCI ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ

Akaryakıt sektöründe güvenli ve kaliteli taşımacılığı amaç edinerek kısa zamanda başarılı bir büyüme gerçekleştirdiklerini ifade eden Güvenok Lojistik Filo Müdürü Fatih Zorlu; “Kaliteli, güvenli ve kanunlara uygun operasyonlar sayesinde akaryakıt taşımacılığı sektöründe Türkiye’nin en büyük kuruluşlarının lojistik süreçlerine destek veriyoruz. Akaryakıt sektörünün ihtiyaç duyduğu hizmetler ve içinde bulunduğu dinamik ortam, sürekli bir is akışı içindedir. Bu durum hem yeni fırsatların oluşmasına yol açar hem de bazı zorlukları karşınıza çıkarır. Durum böyle olunca sektör; efektif, profesyonel, bilgili, esnek, maliyet ve hizmet odaklı, sürekli kendini geliştiren, lojistik desteğini birebir karşılamayı hedefleyen çözüm ortaklarına ihtiyaç duyar. Güvenok Lojistik’in farklılığı iste bu noktada ortaya çıkmaktadır. Uzun yıllara dayanan tecrübemizle, OKT Trailer akaryakıt tankerlerini eklediğimiz güçlü filomuz ile profesyonel ve akılcı çözümler üreterek hizmet vermeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

TURAN; ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ İLE SEKTÖRE YÖN VEREN BİR YAPIYA SAHİBİZ

Konusunda uzman ekiplerimiz, akaryakıt tedarik zincirinin her halkasında, tüm lojistik ihtiyaçlara rahatlıkla cevap vermektedir diyen Güvenok Lojistik Teknik Koordinatörü Necati Turan; “Tehlikeli madde taşıması konusunda uzun yıllara dayanan iş tecrübemiz, profesyonel ekibimiz, tüm yasal düzenlemeleri ve teknolojik yenilikleri bünyesinde bulunduran OKT Trailer gibi çözüm ortaklarımız ile oluşturduğumuz araç ve ekipman parkımız sayesinde sektöre yön veren, aynı zamanda da örnek oluşturan bir yapıya sahibiz.” dedi. OKT Trailer’da yapılan teslimat töreni Güvenok Lojistik Filo Müdürü Fatih Zorlu, Teknik Koordinatör Necati Turan, OKT Trailer Genel Müdürü Hakan Maraş ve Satın alma Koordinatörü Fatih Maraş’ın katılımı ile sosyal mesafe kuralları dahilinde gerçekleştirildi.