Güneş Hafriyat, filosuna 15 adet Volvo FM çekici yatırımı gerçekleştirdi

Türkiye distribütörlüğünü Temsa İş Makinaları’nın yürüttüğü Volvo Trucks, 38 yıldır inşaat sektöründe hizmet veren Güneş Hafriyat’a 5 adet Volvo FM460 ve 10 adet Volvo FM500 çekici teslimatı gerçekleştirdi. Şirketin bu teslimatla birlikte, 50 araçlık filosundaki Volvo Trucks sayısı 40’a ulaştı. Güneş Hafriyat satın aldığı Volvo FM Serisi ile 1915 Çanakkale Köprüsü otoyolunda Malkara ve Gelibolu’da bulunan 2 şantiyesinde çalışmalarını sürdürecek. 1983 yılında İstanbul’da kurulan Güneş Hafriyat’ın, İstanbul ve Bitlis’te devam eden farklı projeleri de bulunuyor.

Teslimat, Güneş Hafriyat firma sahibi ve İstanbul Avrupa Yakası Hafriyatçılar Derneği (İSHAF) Başkanı Zekeriya Turan, Eyüp Turan ve Volvo Trucks Saha Satış Müdürü Ufuk Ulus’un katılımı ile gerçekleşti.

Teslimat sırasında, Volvo Trucks’ın sunduğu ayrıcalıklı hizmetten memnun olduğunu dile getiren Güneş Hafriyat firma sahibi Zekeriya Turan şöyle devam etti: “Volvo Trucks’ın projeyi en iyi şekilde anlayarak, ihtiyaçlarımızı tam anlamıyla karşılayan hizmeti sunması yatırım kararımızda etkili oldu. Bununla birlikte, daha önceki deneyimlerimizden de yola çıkarak Volvo Trucks’ın zorlu inşaat şartlarında dayanıklı araçlara sahip olduğunu, performans ve yakıt tasarrufu konusunda ise en yüksek verimliliği sağladığını biliyoruz. Satış ve satış sonrası hizmetlerdeki olumlu yaklaşımları neticesinde 2021 yılındaki filo yenileme planımızda da Volvo Trucks ile yola devam etmek istiyoruz.” dedi.

Güneş Hafriyat’ın satın aldığı Volvo FM Serisi, 13 lt motor, VEB+ ve Retarder frenlemesinin yanı sıra; çift şasi, yüksek hızlı PTO, I-Shift şanzıman, 240.000 km Mavi Kontrat servis bakım anlaşmalı özellikleriyle ön plana çıkıyor. Ayrıca FM Serisi, sürücü konforu ve yüksek güvenlik özellikleriyle de zorlu çalışma koşullarında yüksek performans sergiliyor.