GÜMRÜKLÜ ANTREPO İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ’NİN İLK İFTARINDA BİRLİK MESAJI VERİLDİ

Sektör üyelerinin buluşması için önemli bir fırsatlardan biri olan iftar yemeğini gelenekselleştirmek istediklerini söyleyen GAİD Başkanı Cavit Değirmenci, “Normalleşmeye başladığımız bu günlerde GAİ̇D ailesi olarak ilk iftar yemeğimizi, kuruluş amaçlarımızdan birisi olan kamu-özel sektör birlikteliğine örnek olacak şekilde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hedefimiz; hep beraberce şeffaf, öngörülebilen, ölçülebilen saygın bir kurum haline gelmek. Uzun yıllar sonra yakalanan bu birliktelik ruhunun bozulmamasını temenni ederek misafirlerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

İstanbul Küçüksu Kasrı’nda gerçekleştirilen iftar davetine, Gümrüklü Antrepo İşletmecileri Derneği üyelerinin yanı sıra Bursa Bölge Müdürü Hüseyin Şanverdi, Bölge Müdür Yardımcıları; Mehmet Köse, Murat Ceviz, Emrah Yıldırım, Gümrük Müdürleri; Muammer Ünal, Mehmet Çiçek, Şenol Alkan, Ali İhsan Bilgetürk, Doğu Marmara Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak, Bölge Müdür Yardımcıları; Hasan Hüseyin Dinsever, Mehmet Yapıcı, Gümrük Müdürleri; İbrahim Uçar, Muhammet Akyıldız, Salih Balcı, İstanbul Bölge Müdürü Yalçın Özden, Bölge Müdür Yardımcıları; Hüseyin Kanburoğlu, Hüsnü Kemal Akgül, Yavuz Korkmaz, Gümrük Müdürleri; Ali Gökdemir, İdris Çalık, İlhami Demirci, Mehmet Yıldız, Şerafettin Bezci, Vedat Aydın, Dış Ticarete Yön Verenler Derneği (Dışyönder), Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çınar ve İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği (İGMD) Yönetim Kurulu Üyesi Atakan Örnal katıldı.