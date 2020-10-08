GÜMRÜKLÜ ANTREPO İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ, KAMU VE SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE İZMİR’DE BULUŞTU
GAİD Yönetim Kurulu Başkanı Cavit Değirmenci başkanlığında T.C. Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık, Bölge Müdür Yardımcısı Şükrü Sabah ve İzmir Gümrük Müdürü Mahsum Bağırtan ve İzmir Gümrük Müdürlüğü Antrepo Şube Müdür Vekili Alaattin Durmaz ile gerçekleştirilen toplantılara; GAİD Başkan Yardımcıları Ahmet Dilik, Gökhan İskender, Gürkan Cehreli, Genel Sekreter İsmail Yaşar, Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Ergüner, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Doğan katıldı.
İzmirli meslektaşlarıyla gerçekleştirilen toplantılar neticesinde GAİD’e ve gümrüklü antrepo sektörüne olan ihtiyacın arttığını bir kez daha gördüklerini ifade eden GAİD Başkanı Cavit Değirmenci, “Yapılan ziyaretlerde Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle görüşülen konularımız ve derneğimiz kuruluşu hakkında müspet geri dönüşleri derneğimiz adına sevindirici bir gelişme. Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık ve değerli kurum bürokratlarımızın misafirperver karşılamaları ve sıkıntılarımızı paylaşmamız adına zaman ayırmalarından dolayı teşekkür ederiz” diye konuştu.
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