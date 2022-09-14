Gümrüklü Antrepo İşletmecileri Derneği İto Seçimlerinde Sektörden Destek Bekliyor

Kamu ve özel sektör nezdinde gerçekleştirilen girişimlerle sektörün sesini daha güçlü duyurabilmesi için çalışan GAİD’in yaklaşan İTO seçimlerine hazırlandığını söyleyen GAİD Yönetim Kurulu Başkanı Cavit Değirmenci, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Gümrüklü antrepo alanında kurulan ilk sivil toplum kuruluşuyuz. GAİD olarak kuruluşumuzdan bu yana geçen iki yılda sektörümüzün gelişimi ve daha rekabetçi olabilmesi adına çok yoğun çalıştık. Şimdi bu çalışmalarımızı daha ileriye taşımak adına üst sivil toplum kuruluşları içerisinde olmayı ve birlikte hareketle hem ülkemize hem de sektörümüze katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

Bu noktada ilk adımımız, bağlı bulunduğumuz Odalar ve TOBB meclislerinde olmak.

Yaklaşan Oda seçimleri dolayısıyla İstanbul Ticaret Odası seçimlerinde, 75 No’lu Kargo, Posta ve Depolama Meslek Komitesinde sektörümüzü temsil edebilmek adına seçimlere katılacağız. Tüm üyelerimiz ve bu sektörde hizmet veren dostlarımızın desteği sektörümüz için çok önemli.”

İstanbul Ticaret Odası, 640 bini aşkın üyesiyle dünyanın en büyük ve köklü ticaret odalarından biri konumunda.